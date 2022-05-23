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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماهيتاب ماجد المصري تخلع الحجاب وترد: بحبه جداً وهرجعله أقوى

صدى البلد

علقت ماهيتاب ماجد المصري عن خلعها للحجاب و ذلك من خلال ردها علي أحد المتابعين عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

حيث قالت لها إحدى المتابعات: "ان شاء الله هترجعي للحجاب انا واثقه ربنا يكرمك يارب في حياتك ومبروك الجواز".

 

و ردت ماهيتاب ماجد المصري قائلة: "انا متأكده ان شاء الله لأني لسه بحبه جدا كمان بس ان شاء الله المرا الجايه ابقي احسن واقوي و الله يبارك فيكي ربنا يخليكي ".
 

يذكر ان أعلن ماجد المصرى سابقًا عن دعم ابنته فى ارتداء الحجاب، وحذرها من خلعه مرة أخرى. 

وقال ماجد خلال استضافته  فى برنامج "أنا وأنا" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري، إنه يدعم ابنته ماهيتاب فى قرار ارتداء الحجاب وحذرها من خلعه، وفى حالة قرار خلعها الحجاب سيتخذ موقفا معها بشكل قوي.

ماهيتاب ماجد المصري ارتداء الحجاب ماجد المصري الحجاب انستجرام

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