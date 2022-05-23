حالة الطقس.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس سوف تشهد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة اعتبارا من اليوم حتى نهاية الأسبوع الجاري، وهو من سمات النصف التاني من فصل الربيع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال أيام الأسبوع الجاري واعتبارا من اليوم، سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح اليوم على كافة الأنحاء على فترات متقطعة .

وتشهد حالة الطقس اليوم، الاثنين، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بعد الانخفاض المؤقت الذي شهدته الأجواء خلال يومي السبت الأحد.

وتكون حالة الطقس اليوم، حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون حالة الطقس اليوم، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية،وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات يكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 22

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 19

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 22