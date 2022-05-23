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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس مستريح السيارات بأسوان 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

قررت النيابة العامة بأسوان حبس كل من محمود.ف.ن الشهير بـ"مستريح السيارات" وأشقاؤه محمد ومصطفى 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على جميع السيارات الموجودة لديهم مع تكليف المهندس الفنى بفحصها، وذلك بتهمة جمع الأموال والتجارة بطريقة الواعدة.

 

وتحصل المتهمون على الأموال من المواطنين من خلال شراء السيارات بسعر أعلى من قيمتها مع شرط استلام المستحقات المالية بعد فترة محددة.

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وكانت قوات الأمن بأسوان كثفت تواجدها فى محيط المحكمة الابتدائية، وذلك استعدادا لوصول محمود.ف صاحب معرض سيارات والذى أطلق عليها مؤخرا "مستريح السيارات" للتحقيق معه بالنيابة العامة، فى تهمة النصب على المواطنين وجمع مبالغ طائلة منهم بغرض تشغيلها، ووصل مستريح السيارات إلى محافظة أسوان بعد القبض عليه أثناء تواجده فى محافظة الجيزة وتم ترحيله هو بعض أفراد أسرته.

 

واستلمت قوات الأمن بأسوان مستريح السيارات وأفراد أسرته بعد وصولهم ،وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وتم القبض عليه بتهمة جمع مبالغ طائلة من المواطنين بهدف تشغيلها فى تجارة السيارات ،حيث انه كان يشترى السيارة بأعلى من سعرها ويسلم صاحبه مستحقاته بعد فترة زمنية متفق عليها بنظام الواعدة.

 

كما كانت قد قررت النيابة العامة بأسوان حبس مستريح جديد للسيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تحرير محاضر ضده بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال.

وجمع المستريح الجديد للسيارات ويدعى حسن.م.ع، ومقيم بمنطقة أبو الريش دائرة مركز أسوان، مبالغ مالية طائلة من المواطنين بهدف تشغيلها فى تجارة السيارات ،ويردد انه من مساعدى محمود.ف.ا صاحب معرض سيارات ، ويطلق عليه "مستريح السيارات"، بعد اختفائه خلال الأيام الماضية.

وتمكنت قوات الأمن بأسوان من ضبط حسن.م.ع يعمل فى تجارة السيارات ، حيث تم تحرير أربعة محاضر ضده بتهمة النصب وجمع مبالغ طائلة من الأهالى بغرض تشغيلها فى تجارة السيارات ، وكان يشترى السيارة بأعلى من ثمنها الحقيقى ويسلم صاحبها مستحقاته المالية بعد فترة على حسب الاتفاق بينهما.

 

 وأثبتت التحريات ان تربطه صلة بالمستريح محمود.ف صاحب معرض السيارات المختفى منذ أيام ، وتحرر المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة العامة التى تباشرها تحقيقاتها.

وفى ذات السياق تلقي مدير أمن أسوان اللواء هشام سليم إخطارًا من مأمور قسم أول العقيد أحمد مصيلحى يفيد بتحرير أربعة أشخاص محاضر شرطية ضد "عبد الرحمن خ ي"، 23 عامًا، مقيم السد العالى شرق، ولديه معرض سيارات فى منطقة مدينة ناصر، وبعد انتشار ظاهرة المستريح خلال الفترة الأخيرة أطلق عليه الأهالى "مستريح السيارات".

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