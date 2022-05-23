خبير اقتصادي: القادم أصعب وفائدة الـ 18% مازالت موجودة حتى الآن

قال الخبير الاقتصادي، محمد نجم، إن البنك المركزى بمثابة الأب الروحى للبنوك الوطنية أو الخاصة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه بسبب الأحوال العالمية وحالة التضخم في سيناريوهات متشائمة جداً والقادم أصعب.

وأضاف "نجم"، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدى، أنه بناءً على ذلك قام البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2%، لمواجهة كل هذه المشاكل.

وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية داخل كل بنك تجتمع لاتخاذ قرار يتلاءم مع القروض الخاصة عنده، منوهاً إلى أن فائدة الـ 18% مازالت موجودة حتى الأن بدون زيادة أو نقصان.

وتابع أن الأشخاص التى كانت تفكر ربط أموالها بشهادات كعمليات إيداع أرباحك ستزيد فى البنك، مؤكداً أن شهادة الـ 18% غير موجودة إلا فى البنك الأهلى وبنك مصر .

وأكد أن هناك 34 بنكا آخرى تسعى لتقديم مميزات ادخارية أخرى مغرية لعملائها، مشيراً إلى أن رفع الفائدة 2% فى مصلحة عملاء البنوك غير الوطنية.