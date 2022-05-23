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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: فائدة الـ 2% تزيد على الإقراض والأقساط

محمد نجم
محمد نجم

أكد الخبير الاقتصادى، محمد نجم، أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، يؤدي إلى رفع العائد على سندات الخزانة، لأنه يعنى العائد الذى يحصل عليه العميل من سندات الخزانة التى تطرحها الخزانة المصرية وسيكون أعلى من 2%.

وأضاف “نجم”،  حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدى، أن سندات الخزانة تشتريها المؤسسات الأجنبية أو المحلية، مؤكداً أن هذا العائد غير موجود فى اى مكان فى العالم.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الدولة المصرية تراعى حالة الفائدة على مستوى العالم والتضخم، وتدعوا الجميع للإقبال.

وتابع الخبير الاقتصادى، أنه على الجانب الآخر أصبحت تكلفة البنك أعلى، وبالتالى القسط أصبح أعلى أيضاً.

وأكد أن سعر الفائدة تزيد على الأقراض أيضاً، إلى جانب أن وزارة المالية هى أكبر مقترض فى الاقتصاد المصرى فكل 1% زيادة في سعر الفائدة يعنى 28 مليار جنيه زيادة فى تكلفة الاقتراض الحكومى.

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