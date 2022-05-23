التنظيم والإدارة ينتهي من نقل 3579 موظفا من الشئون والتأمين الصحي ببورسعيد

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة نقل 2881 موظفا من موازنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد والوحدات التابعة لها إلى موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما انتهى من دراسة نقل 698 موظفا من موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي ببورسعيد إلى موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية أيضا، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الورزاء.

وذكر بيان الجهاز إن النقل جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2418 لسنة 2019 والذي يتضمن أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الصحية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات) الكائنة في نطاق محافظة بورسعيد، بحيث تئول ملكيتها للهيئة، كما تتولي الهيئة الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظة بورسعيد في نظام التأمين الصحي الشامل.