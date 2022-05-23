أحمد مجدي يشارك متابعيه لحظات استمتاعه بعطلته الصيفية

نشر الفنان أحمد مجدى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر أحمد مجدي في الصورة من عطلته الصيفية ، مما حازت علي اعجاب متابعية .

يذكر أن وجه الفنان أحمد مجدي الشكر للفنان محمد رمضان والمؤلف محمد يسن والفنان محمد سعد لمشاركتهم معه مسلسل "المشوار" والذي عرض في رمضان ٢٠٢٢.

وتحدث الفنان أحمد مجدي لصدى البلد عن سبب المشكلة التي واجهت المسلسل من وجهة نظره وهي عدم اكتمال كتابة المسلسل بشكل كامل، قائلا: "زي أي مشكلة بتواجه عمل كبير أن المسلسل مبيكونش مكتوب بشكل كامل فالتحديات ديما بتزيد في عمل أنتاجه صعب زي ده كانت أظن أن عدم اكتمال السيناريو صعب جدا علي الإخراج وعلي الإنتاج".

وعبر أيضا عن سعادته بالدور الذي قدمه في المشوار وأنه كان تحديا بالنسبة له لتشابه بالدور الذي قدمه العام الماضي قائلا "إن انا يجيلي دور شبه دور السنة اللي فاتت شيء قلقني جدا لكن انا كنت براهن لان الدور اللي كنت عمله السنة اللي فاتت الظابط في السيتينات كانت شخصية ليها أبعاد سياسية واجتماعية أما السنادي أنا بقدم شخصيه معاصره وده اللي حمسني جدا".