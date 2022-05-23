عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

20 يونيو نهاية المهلة..

الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تعلن غلق كافة الورش بالشوارع الرئيسية

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة فى بيان لها، اليوم الاثنين، إغلاق كافة الورش بالشوارع الرئيسية للمدينة السياحية عقب الانتهاء من المدة المقررة يوم 20 يونيو المقبل.

نقل 143 ورشة إلى مدينة الحرفيين بالغردقة

 

ونشر المركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمدينة الغردقة، كشوفا بأسماء أصحاب الورش والبالغ عددهم 143، والمقرر نقل ورشهم بمدينة الحرفيين، والتي أنشأتها وزارة الأوقاف بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة.

إغلاق كافة الورش بالشوارع الرئيسية

 

وشددت على أصحاب تلك الورش إنهاء الإجراءات مع وزارة الأوقاف والبنك قبل موعد غايته 20 يونيو المقبل، حيث سيتم إغلاق كافة الورش بالشوارع الرئيسية.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف بدأت منذ عدة سنوات إنشاء مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة، تمهيدا لنقل جميع الورش من داخل مدينة الغردقة إلى مدينة الحرفيين، بهدف الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية، وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش باعتبارها مدينة صديقة للبيئة.

 

خلافات بين أصحاب الورش ووزارة الأوقاف على قيمة الورش

وتسببت الخلافات بين المستحقين للورش ووزارة الأوقاف على أسعار البيع الورش في تأخر تسليمها مطالبين بتخفيض الأسعار حتي تتناسب حالتهم الاقتصادية، حيث وصلت الخلافات إلى مجلس النواب.

 

وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، شكلت لجنة لزيارة مدينة الحرفيين وذلك بناء على طلب الإحاطة الذى قدم من النائب سيد قاسم محمد، بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى مدينة الحرفيين المخصصة لها.

الغردقة مجلس النواب الوحده المحلية وزارة الأوقاف مدينة الغردقة المركز التكنولوجي الطريق الدائرى بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

سعر الدولار يرتفع 5 قروش في بعض البنوك.. تعرف عليها

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

30 جنيها للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 مايو 2022

راجل ومراته رفعوها بـ ونش| سرقة سيارة بـ حيلة شيطانية في النزهة

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

شيرين تحرر محضرا ضد طليقها حسام حبيب بعدم التعرض والفنان: مكنتش ناوي أذى

ترشيحاتنا

المالية: طرح أول سندات خضراء سيادية حكومية قبل نهاية العام المالي الحالي

شكري يستعرض الرؤية المصرية لمؤتمر المناخ المقبل برئاستنا |صور

أسعار اللحوم البلدي اليوم الاثنين 23 مايو 2022

جمع 17 مليون جنيه.. مستريح التسويق العقاري في قبضة مباحث القاهرة

التخطيط: نستهدف وصول استثمارات الـمشروعات الخضراء إلى 336 مليار جنيه في 2022/2023

صلاح في المركز الـ 33.. قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. مطالب بالسماح بالتصويت بالمايوه في الانتخابات أسوة بأستراليا

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

بحضور وفاء عامر وريم البارودي.. مصطفى حجاج يشعل فرح بوسي

فيديو

انتشر في11 دولة.. سر انتقال جدري القرود من الحيوانات إلى البشر.. فيديوجراف

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ