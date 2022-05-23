الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تعلن غلق كافة الورش بالشوارع الرئيسية

20 يونيو نهاية المهلة..

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة فى بيان لها، اليوم الاثنين، إغلاق كافة الورش بالشوارع الرئيسية للمدينة السياحية عقب الانتهاء من المدة المقررة يوم 20 يونيو المقبل.

نقل 143 ورشة إلى مدينة الحرفيين بالغردقة

ونشر المركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمدينة الغردقة، كشوفا بأسماء أصحاب الورش والبالغ عددهم 143، والمقرر نقل ورشهم بمدينة الحرفيين، والتي أنشأتها وزارة الأوقاف بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة.

إغلاق كافة الورش بالشوارع الرئيسية

وشددت على أصحاب تلك الورش إنهاء الإجراءات مع وزارة الأوقاف والبنك قبل موعد غايته 20 يونيو المقبل، حيث سيتم إغلاق كافة الورش بالشوارع الرئيسية.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف بدأت منذ عدة سنوات إنشاء مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة، تمهيدا لنقل جميع الورش من داخل مدينة الغردقة إلى مدينة الحرفيين، بهدف الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية، وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش باعتبارها مدينة صديقة للبيئة.

خلافات بين أصحاب الورش ووزارة الأوقاف على قيمة الورش

وتسببت الخلافات بين المستحقين للورش ووزارة الأوقاف على أسعار البيع الورش في تأخر تسليمها مطالبين بتخفيض الأسعار حتي تتناسب حالتهم الاقتصادية، حيث وصلت الخلافات إلى مجلس النواب.

وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، شكلت لجنة لزيارة مدينة الحرفيين وذلك بناء على طلب الإحاطة الذى قدم من النائب سيد قاسم محمد، بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى مدينة الحرفيين المخصصة لها.