تحرير 10000 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة و التيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة .

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده فيما تقوم به من إجراءات لتهيئة بيئة العمل المناسبة لتحرير تلك العقود وتوفير البنية التحتية للمنظومة من خوادم وربطها مع هيئة المساحة العسكرية وكذلك توفير أجهزة حاسب لوحي لجميع العاملين على المنظومة فضلا عن تجهيز شاشة تحكم ومتابعة للمنظومة والتي تتيح جميع البيانات والتقارير ونسب الإنجاز داخل المحافظة.

وأضاف العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان أنه تم تحرير (١٠٠٠٠ )عقد تقنين وبلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين (٢٦١٦٤) طلب.

وأضاف أن مركز ومدينة الحسينية جاء فى المركز الأول من حيث عدد الطلبات والعقود المحررة حيث بلغ عدد العقود التى تم تحريرها (٢٦٧٩) عقد وعدد الطلبات (١٠٠٦١) طلب.

وجاء ترتيب باقي المراكز على النحو التالى مركز ومدينة فاقوس تم تحرير ١٩٦٢ عقد وبلغ عدد الطلبات ٣٦٣٠ طلب

مركز ومدينة أبو حماد تم تحرير ٩٣٩ عقد وبلغ عدد الطلبات ١٨٢٠ طلب

مركز ومدينة كفرصقر تم تحرير ٧٢٨ عقد وبلغ عدد الطلبات ١٢٢٠ طلب

مركز ومدينة ديرب نجم تم تحرير ٦٧٤ عقد وبلغ عدد الطلبات ١٠٧٩ طلب

مركز ومدينة أولاد صقر تم تحرير ٥٦٠ عقد وبلغ عدد الطلبات ١٦١٠ طلب

مركز ومدينة الزقازيق تم تحرير ٥١٦ عقد وبلغ عدد الطلبات ١٠٠٦ طلب

مركز ومدينة منياالقمح تم تحرير ٤٧٧ عقد وبلغ عدد الطلبات ١٥٤٣ طلب

مركز ومدينة صان الحجر تم تحرير ٤٠٢ عقد وبلغ عدد الطلبات ٦٩٣ طلب

مركز ومدينة بلبيس تم تحرير ٣٤٨ عقد وبلغ عدد الطلبات ١٩٢٣ طلب

مركز منشأة أبو عمر تم تحرير ١٨١ عقد وبلغ عدد الطلبات ٣٢٧ طلب

مركز ومدينة أبو كبير تم تحرير ١٦٧ عقد وبلغ عدد الطلبات ٣٣٣ طلب

مركز ومدينة الإبراهيمية تم تحرير ١٤٦ عقد وبلغ عدد الطلبات ٤٨٨ طلب

مركز ومدينة ههيا تم تحرير ٧٧ عقد وبلغ عدد الطلبات ١٢٣ طلب

مركز ومدينة مشتول السوق تم تحرير ٢٠٧ عقد وبلغ عدد الطلبات ٢٠٧ طلب

مركز ومدينة القنايات تم تحرير ٦٥ عقد وبلغ عدد الطلبات ٩٠ طلب

مركز ومدينة القرين تم تحرير ٦ عقود وبلغ عدد الطلبات ١١طلب فيما تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وناشد المحافظ المواطنين ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم المخالفه.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعاون مع إدارة أملاك الدولة للانتهاء من ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملا.