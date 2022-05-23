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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 105 ملايين جنيه.. تنفيذ مشروع صرف صحي في فاقوس بالشرقية

محطة رفع صرف صحي
محطة رفع صرف صحي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي معدلات أداء تنفيد مشروع صرف صحي قرية الروضة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، والمُقام بتكلفة 105 مليون  و500 ألف جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و407 مليون جنيه ، تشمل إقامة 32 محطة معالجة و 209 محطات رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة ، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

 

وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

 

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ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية الروضه بمركز فاقوس والذي يضم إنشاء محطة رفع صرف صحي وشبكات إنحدار وخطوط طرد بتكلفة إجمالية 105 مليون و 500 ألف جنيه وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة لها.

 

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 59 % حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة الرفع 39 % وشبكات الإنحدار 72% وخطوط الطرد 81 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

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