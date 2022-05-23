ضبط 22962 عبوة أدوية مجهولة المصدر بمخزن في الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والاسواق اسفرت عن تحرير 60 محضرا في مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.



ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمحلات والمخابز بمراكز بلقاس والمطرية ومنية النصر ودكرنس و المنصوره وان المحاضر التي تم تحريرها شملت 20 محضر انتاج خبز ناقص الوزن و7 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 محاضر تصرف في الدقيق باجمالى 30 شيكارة ومحضر عدم وجود سجل تفتيش و2 محضر توقف بدون اذن عن الانتاج ومحضر تجميع دقيق باجمالى عدد 7 شيكارة و4 محاضر اثبات مبيعات وهمية على النظام التمويني و 9 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار و 3 محاضر بيع ازيد من السعر الرسمي ومحضر ادارة مخزن ادويه بدون ترخيص و1محضر حيازة سلع مجهولة المصدر و 6 محاضر عدم الاحتفظ بشهادة صحيه و1 محضر مخالفة قانون حماية المستهلك،كما تم ضبط 22962 عبوة دواء مختلفة ونصف طن أذرة صفراء كسلع مجهولة المصدر.



وأشار وكيل الوزارة لاستمرار الحملات من خلال المديريه لمتابعة المخابز وضبط الأسواق علي مستوي المحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.