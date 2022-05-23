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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا لطيف ليلا على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الثلاثاء/ طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على كافة الأنحاء، مع توقعات بنشاط الرياح. 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:-
العظمى الصغرى
القاهرة 34 20
الإسكندرية 27 19
وادي النطرون 28 18
طنطا 33 19 
شبين الكوم 34 20
دمنهور 28 19
بلطيم 26 18
مطروح 25 17
السلوم 28 17
سيوة 34 18
بورسعيد 28 19
دمياط 26 17
الزقازيق 34 20
المنصورة 33 19
الإسماعيلية 34 18
السويس 33 19
العريش 29 17
رفح 27 17
رأس سدر 33 18
نخل 32 15
نويبع 32 21
طابا 31 20
كاترين 25 14
الطور 34 23
شرم الشيخ 34 23
الغردقة 33 23
مرسى علم 32 24
الفيوم 34 18
بني سويف 34 18
المنيا 35 19
أسيوط 35 19
سوهاج 36 20
قنا 36 22
الأقصر 36 22
أسوان 37 23
إدفو 37 22
أبوسمبل 35 23
الوادي الجديد 36 23
شلاتين 33 24
أبو رماد 32 25
حلايب 31 26
رأس حدربة 31 26

وأما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-
العظمى الصغرى
مكة 41 26
المدينة 40 26
الرياض 40 25
المنامة 33 28
أبوظبي 38 28
الدوحة 40 30
الكويت 39 26
دمشق 29 13
بيروت 25 22
عمان 27 15
القدس 26 14
غزة 25 18
بغداد 35 21
مسقط 36 35
صنعاء 31 16
الخرطوم 39 27
طرابلس 31 23
تونس 33 20
الجزائر 25 18
الرباط 23 11
نواكشوط 25 19

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
أنقرة 21 06
إسطنبول 25 14
إسلام آباد 30 22
نيودلهى 34 26
جاكرتا 33 24
بكين 32 20
كوالالمبور 34 25
طوكيو 27 19
أثينا 29 18
روما 29 18
باريس 18 09
مدريد 20 10
برلين 22 12
لندن 17 09
مونتريال 21 13
موسكو 16 07
نيويورك 21 13
واشنطن 18 13
أديس أبابا 29 12

أ د ه/ ف ط م
/أ ش أ/
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