لجنة المختبرات بجامعة المنوفية تطالب الاستثمار القومي بتوفير التمويل لعدد من المشروعات

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة لجنة المختبرات والأجهزة العلمية لشهر مايو ٢٠٢٢ "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجنة، وهم نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب جلال عبد السلام القائم بعمل أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وعرض المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد، جدول الأعمال على الاجتماع، والذي تضمن طلب تمويل باقي الاعتمادات المخصصة للجامعة في خطة العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من بنك الاستثمار القومي موزعة علي المكونات العينية لمشروعات الجامعة المختلفة، وموافقة وزارة المالية على تعزيز المساعدات والتبرعات المحلية موزعة على موازنة كل من: المستشفيات الجامعية، مستشفي معهد الكبد القومي، التعليم بجامعة المنوفية.

وأضاف أمين عام الجامعة المساعد، أنه تم مخاطبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للموافقة على استحداث بند دفعات مقدمة لسداد مستحقات شركات الكهرباء والغاز والمياه الشرب للمشروعات التالية: كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة المنوفية الاهلية، إنشاء سور حول ارض المدينة الطبية الجديدة (بند أراضي).

وأشار إلى أنه تم مخاطبة المستشفيات الجامعية ومستشفي معهد الكبد القومي وكلية العلوم الصحية التطبيقية وكلية طب الاسنان للموافاة بمطالبات الهيئة المصرية للشراء الموحد بعد أي زيادات جديدة حتي يتم تمويل المبالغ الخاصة ببند آلات ومعدات طبية بداية من العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وقام رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة بمناقشة موازنة الجامعة للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ (تعليم – مستشفيات) وتم تسليم ملاحظات الجامعة علي الخطة لمجلس النواب.

تضم اللجنة أيضا فى عضويتها المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد، المحاسب على عمر النوه مدير عام المشتريات، المحاسبة سحر النجار مدير عام الشئون المالية.