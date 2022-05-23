القوى العاملة.. تعيين 2518 شابا.. تحصيل مستحقات مصريين متوفين بالرياض| إعلان أسماء مرشحي الانتخابات النقابية اليوم وغدا

القوى العاملة:

تعيين 2518 شابا بينهم 18 قادرون باختلاف في القليوبية

إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية للمرحلة الثانية اليوم وغدا

تحصيل 223 ألف جنيه مستحقات مصريين متوفين بالرياض

قادرون باختلاف

صرفت مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية، منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 10019 عاملاً غير منتظم مسجلاً، بإجمالى 10 ملايين و 29 ألف جنيه ، فضلا عن صرف 6 منح مولود جديد، ومنحة زواج ، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل ، ومنحة رعاية صحية للعامل ، فضلاً عن تسجيل 149 عامل غير منتظم جديد على المنظومة.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، وقال : إن المديرية قامت بتعيين 2518 شابا، من بينهم 18 " قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 5301 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 588 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

ومن جانبها أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية- في تقريرها للوزير عن إنجاز المديرية خلال شهر أبريل الماضي-أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 2315 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2354 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 9 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، ومنح 5 تصاريح تشغيل إضافي ، فضلاً عن إصدار 2 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة .



كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 740 منشأة دوريا ، وعمل 18 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 179 محضرا ، كما تم التفتيش على 112 منشأة يعمل بها 24 طفلا ، وتم إنذار 4 منشآت منها بالمخالفات لإزالتها ، وتحرير محضر لمنشآت مخالفة ، وعمل 9 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 251 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 151 محضر، وتم عقد 6 ندوات توعية ، كما تم بحث 21 شكوى ، ومنح 8 تراخيص المنشآت ، وإجراء 45 قياس ميداني.

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى الفردية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 194 شكوى، تم تسوية 16 منها ودياً ، وإحالة 57 للقضاء ، وحفظ 44 شكوى ، ومازالت هناك 77 شكوى تحت البحث والدراسة ، وعمل 2 معاينة للمنشآت التى تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية ، فضلاً عن بحث 6 شكاوى جماعية.



وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني لـ 10 متدربات ، وتم الإنتهاء من دورة تدريبية أخرى على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلي قرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ 16 متدرباً ومتدربة.



وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 380 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.

إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية

وأعلنت الوزارة أنه سيتم اليوم وغدا إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦ - استكمالاً للمرحلة الأولى على مستوى 27 محافظة- وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وقال الوزير إنه من المقرر أن يتم بعد غد الأربعاء الطعون على الأسماء، وسوف يتم البت في الطعون 26 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 27 و28 مايو ، على أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجاري لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل .



ويتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، فضلا عن مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، عملية إعلان أسماء المرشحين.

مستحقات المصريين بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطنين مصريين متوفين، بلغت 59 ألفاً و 443 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل 223 ألفاً و946 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين المتوفين ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل "إبراهيم.م.ح.أ" المتوفى أثناء قضاء الإجازة السنوية له بمصر ، حيث تم التواصل مع شركة حمد المنيع وشركاه للتجارة والتى كان يعمل بها أثناء تواجده بالمملكة ، وما زال على رأس العمل لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة حيث بلغت مستحقات المتوفى بمبلغ 21 ألفاً و653 ريالا.

كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات العامل "محمد.ع.م" المتوفى أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة التى كان يعمل بها قبل وفاته لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة حيث بلغت مستحقات المتوفى بمبلغ 37 ألفاً و 790 ريالا.

وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجي تم تحويل المبالغ المحصلة بإجمالي 59 ألفا و 443 ريالا سعوديا إلى بنك ناصر الاجتماعى بمصر مع إخطار أهالى المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.