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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إعلان استمارة المشاركة في المعرض العام للفنون التشكيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، عن استمارة المعرض العام في دورته الـ 43، والمقرر افتتاحها سبتمبر ٢٠٢٢ بقصر الفنون.

 

واستقر القطاع، على اختيار الفنان الدكتور أحمد رجب صقر قومسيور عام المعرض العام لافتتاح المعرض بدورته الثالثة والأربعون بقصر الفنون خلال سبتمبر 2022، ويتم نشر استمارة الاشتراك المعلن عنها بموقع قطاع الفنون التشكيلية عبر الموقع الرسمة للقطاع أو عن طريق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو التى يتم سحبها من قصر الفنون. 

 

ويبدأ الفنان فى تسليم استمارة الاشترك من 17 يوليو حتى 26 من الشهر نفسه. 

 

وتقدم مع الاستمارة إسطوانة مدمجة تحتوى على صورة شخصية للفنان بجودة عالية وصورة الاعمال وسيرة ذاتية للفنان مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية على برنامج word. 

 

 ويحق للفنانين تقديم الاستمارة وكافة الأوراق المطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني، وتبدأ لجنة فرز والاختيار عملها من 30 يوليو وتعلن نتيجة الفرز 2 أغسطس، وتقدم الأعمال الفنية لقصر الفنون اعتبارا من 3 أغسطس حتى 20 أغسطس.

 

ويشترط على المشاركين، أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين عامًا وقت افتتاح المعرض، ويحق للفنان المشاركة بعملين في مجال واحد، أو بعمل في مجالين مختلفين مع الالتزام بالمساحة الكلية المخصصة لكل فنان بما لا يتجاوز 3*3 متر للمجالين معًا، ويشترط أن يكون العمل من إنتاج عامي 2021، 2022، ولم يعرض من قبل بأحد معارض مصر.

قطاع الفنون التشكيلية لدكتور خالد سرور استمارة المعرض العام الفنان الدكتور أحمد رجب صقر قومسيور عام المعرض العام الجديدة

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