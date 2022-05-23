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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن استمرار تلقّي مشاركات الحوار الوطني من مختلَف قوى وفئات الشعب

صدى البلد

تلقّت الأكاديمية  الوطنية للتدريب ، عدد كبير من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلَف الجهات والفئات؛ أحزاب سياسية، نقابات، مؤسسات، شخصيات عامة، مواطنين، وغيرهم.

ومنذ إطلاق دعوة الرئيس للحوار الوطني المصري الذي يجمع كافة تيارات وفئات المجتمع، وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم وتنسيق هذا الحوار، وفتح الباب لمشاركة كل المصريين.


ولا تزال الأكاديمية مستمرة في استقبال الأفكار والمقترحات من مختلَف القوى والفئات في المجتمع المصري.


وتؤكّد الأكاديمية على استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخّل في مضمون الحوار. وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وأنه سيتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية، وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة.


لتقوم تلك اللجنة بتجميع تلك المقترحات وعرضها للحوار ليتثني اعداد رؤية موحدة من كافة القوي  المشاركة  لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

للتقديم والمشاركة https://egyouth.com/ar/register/

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