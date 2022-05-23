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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رشا راغب: الأكاديمية الوطنية تحصل على الاعتماد الدولي من أكبر المؤسسات العالمية

الدكتورة رشا راغب
الدكتورة رشا راغب

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية تمكنت لأول مرة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط من الحصول على الاعتماد الدولي من أكبر مؤسسات الاعتماد على مستوى العالم.

وأضافت "راغب"، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، أن الأكاديمية توسعت فى الشراكات لتحقيق رؤية الأكاديمية وأهدافها المستدامة مع مراعاة تمصير وتوطين ما يتم تقديمه.

وقالت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية تعمل على إعادة تمكين دور مصر الريادى، وأن جميع الملفات تسير بخطى ثابتة، متابعة: "بدأنا فى الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى، بالإضافة للحوار الوطنى".

وتابعت راغب: "راعينا أن تكون أكثر من 70% من المواد المستخدمة في إعادة هيكلة مباني الأكاديمية الوطنية للتدريب هي مواد معاد تصنيعها، وهناك توسع فى الاستشارات، فعلى سبيل المثال جارى إنشاء مركز تدريب تابع لمحافظة كفر الشيخ، ليس لتدريب العاملين أو المواطنين  فقط ولكن لمساعدتهم فى استغلال المقومات المتاحة بكفر الشيخ".

مجلس النواب الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ الشرق الاوسط لجنة الشباب والرياضة البرنامج الرئاسي

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