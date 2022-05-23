وزير فرنسي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لن ينجح إلا بعد 20 عاما

قال وزير الشئون الأوروبية، الفرنسي إن محاولة أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لن يكتب لها النجاح إلا بعد مدة "15 أو 20 عامًا"، صابًا بذلك الماء البارد على آمال حكومة كييف في الدخول السريع للاتحاد في أعقاب الغزو الروسي، وفق ما ذكرت شبكة يورو أكتف.

قال الوزير الفرنسي كليمان بون لراديو ج ""علينا أن نكون صادقين.. إذا قلت إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر ، أو عام أو عامين ، فنحن نكذب".

وذكر: "لا أريد أن أعرض على الأوكرانيين أي أوهام أو أكاذيب"، مكررًا عرضًا قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" أكثر مرونة يمكن أن يساعد في اندماج أوكرانيا في الكتلة عاجلاً.

وندد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل يوم أمس السبت "بمثل هذه التنازلات" وأصر على البدء الفوري في مسار العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، هو الامر الأساسي والخط الناجع.

لكن بيون قال إن اقتراح ماكرون ليس "بديلاً عن الانضمام إلى المجتمع السياسي الأوروبي، ولا يمنع العضوية لاحقًا".

وقال إنه بموجب خطة ماكرون ، "يمكن أن يكون هناك تداول حر في أوروبا ، ويمكن أن تستفيد أوكرانيا من الميزانية الأوروبية لإعادة الإعمار وإنعاش بلدها ومجتمعها واقتصادها".

يشارك بعض قادة الاتحاد الأوروبي شكوك فرنسا بشأن القبول السريع لعضوية أوكرانيا ، حيث يساورهم القلق من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإعادة بناء اقتصاد مزقته الحرب ، والحد من الفساد، واعتماد إصلاحات اقتصادية وقانونية بعيدة المدى.

يوم الخميس الماضي، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه "لا توجد طرق مختصرة" للانضمام وعملية الانضمام "ليست مسألة بضعة أشهر أو سنوات".

ويعتقد العديد من القادة الغربيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن غزوه في 24 فبراير استجابة لتطلعات أوكرانيا الموالية للغرب ، لكن بون رفض أي لوم على كييف.

وصرح لإذاعة أوروبا 1 في مقابلة في وقت سابق يوم أمس الأحد: "الشخص الذي سعى إلى هذه الحرب والمعتدي ، هو السيد بوتين"، بينما أصر على أن "أوكرانيا هي أوروبا".

وقال إن هدف الاتحاد الأوروبي هو "تجنب أي نصر روسي" ، مضيفًا: "دعمنا مشروع. إذا قالت أوروبا بالمضي قدمًا ، فيمكن لروسيا بوتين أن تفعل ما تريد، فسيكون ذلك خطيرًا على أمننا ".

ستتم مناقشة مبادرة "المجتمع السياسي الأوروبي" لماكرون في قمة الاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو.