ديلي ستار: جدري القرود لن يكون جائحة كورونا جديدة

ظهر في الأونة الأخيرة مرض يسمى بـ" جدري القرود" في كافة أنحاء أوروبا، حيث تزايدت حالات الإصابة به، مما دفع بعض الدول الغربية إلى فرض الحجر الصحي، وكان أولهم بلجيكا بعد انتشار هذا المرض، بين عدد من المواطنين.

ويدور تساءل هام حول اذا كان هذا المرض يستفشى مثل وباء كورونا الذي اجتاح كافة دول العالم واصاب الملايين من المواطنين وتسبب في وفاة مئات الالاف حول العالم أم لا.

بداية ظهور جدري القرود

فبحسب صحيفة "ديلي ستار"، عادة ما يتم انتقال جدري القرود من الحيوانات البرية المصابة في أجزاء من غرب ووسط إفريقيا ، ويُعتقد أنه ينتشر عن طريق القوارض ، مثل الجرذان والفئران والسناجب.

جدري القرود



يمكن أن تنتقل العدوى من حيوان إلى الانسان إذا تعرض للعض أو لمس دم أو سوائل جسم الحيوان المصاب.

كما ينتشر أيضًا عندما يكون شخص ما على اتصال وثيق بشخص مصاب من خلال اللمس المباشر أو غير المباشر ، أو إذا سعال أو عطس.

هل ينتشر جدري القرود مقل كورونا؟!



وبعد استعراض اسباب انتقال مرض جدري القرود، تحدث البروفيسور مارتن ميكايليس من جامعة كنت حصريًا مع الديلي ستار لمناقشة ما إذا كان جدري القرود يمكن أن يكون الوباء التالي.



لا يعتقد البروفيسور ميكايليس أنه سيكون هناك جائحة جدري القرود موضحاً : "إذا سألت في يناير 2020 ما إذا كان فيروس كورونا سيكون الوباء التالي ، فأنا لست متأكدًا مما كنت سأقوله ، ومع ذلك ، كان كورونا أكثر احتمالًا أن يكون وباءً حتى في ذلك الوقت بدلاً من جدري القردة".

ويرى أن جدري القرود لن يصبح وباء كما حدث مع فيروس كورونا ، وذلك لعدة اسباب اهما ان هذا المرض لا يتشر بسهولة مثل فيروس كورونا.

الفرق بين الجدري القرود ووباء كورونا

ومن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البروفيسور ميكايليس يعتقد أنه لن يكون هناك جائحة مثل فيروس كورونا، هو أن فيرةس كورونا كان أحد مسببات الأمراض المحمولة جوًا ، مما يعني أنه ينتشر من خلال الهباء الجوي"، موضحاً أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لجدري القرود ، لأنه يعتقد أنه "قد ينتشر عن طريق الهواء ولكن فقط إذا عطس أحدهم أو سعل عليك مباشرة".

جدري القرود

وأضاف: “في حين أن فيروس كورونا كان ينتشر بسهولة بمجرد الجلوس في نفس غرفة الشخص المصاب” .

وأوضح البروفيسور ميكايليس: "ينتشر جدري القرود من خلال الاتصال الوثيق ، وليس بالضرورة عن طريق الاتصال الجنسي ، على الرغم من أن هذه هي الطريقة التي يرتبط بها عادةً ، إلا أنه لا ينتقل بسهولة لافتا إلى أن جدري القرود ، يمكن التعرف على الأعراض بسهولة مما يسمح للشخص بالعزل وتقليل خطر الانتشار."

