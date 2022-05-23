خطة النواب توصي بإتاحة 3مليارات جنيه اعتمادا إضافيا لمشروع موازنة وزارة التضامن

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، وزارة المالية بضرورة إتاحة اعتماد إضافى بقيمة 3 مليارات جنيه لمشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2022/2023، لتحقيق المستهدف المعلن عنه من جانب الحكومة بإضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

و تبين للجنة لخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم إدراج مخصصات إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بموازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية الجديدة، على عكس ما أعلنته الحكومة وزير المالية بالبيان المالى لمشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 بشأن إضافة عدد 450 ألف أسرة جديدة للمنظومة بتكلفة إضافة تبلغ 3 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة مشروعات موازنات وزارة التضامن الاجتماعى والجهات والهيئات التابعة لها عن السنة المالية 2022/2023.

كان العميد محمد وهيدى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، قد استعرض مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2022/2023، والذى تبين منه انخفاض قيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 100 ألف جنيه عن العام الجارى، حيث بلغت 19 مليار و470 مليون و600 ألف جنيه بمشروع موازنة العام الجديد، مقابل 19 مليار و470 مليون و700 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، ما أثار العديد من التساؤلات لدى النواب.

ومن جانبه قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أُعلن من جانب الحكومة أن هناك 450 ألف أسرة جديدة سستم ضمها لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة 3 مليارات جنيه، مضيفا: "المبالغ د مش موجودة فى الموازنة".