عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عواصف ترابية تشل الحياة في العراق.. هل تصل إلى مصر؟

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تعرضت عدة مدن بالعراق، اليوم الإثنين، لموجة من العواصف الترابية الخانقة، التي تسببت في إحداث شلل للحركة بشكل كامل، وتعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الرسمية في أنحاء البلاد، وتأجيل الامتحانات النهائية في المدارس والجامعات وإيقاف الرحلات الجوية في جميع المطارات وحركة تفريغ البواخر في الموانئ.

وتسببت موجة العواصف الترابية التي هبت على العراق في إغلاق الأسواق والمحال التجارية، بسبب انعدام الرؤية، منذ أن وصلت تلك الموجة إلى البلاد منتصف الليلة الماضية، 

وطالبت مديرية المرور أصحاب الشاحنات والسيارات بعدم التنقل بين المحافظات والشوارع، واتخذت المستشفيات جميع الإجراءات الاحترازية، وتهيأت أقسامها لاستقبال الإصابات المتعلقة بالاختناقات والجهاز التنفسي، فهل تصل هذه الموجه إلى مصر.

استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

حالة الطقس.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع

هل تصل تلك العاصفة الترابية إلى مصر؟

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية الكبيرة التي تشهدها العراق حاليًا، وصلت إلى دولت الكويت، لكن مصر محمية تمامًا من هذه العواصف الترابية الضخمة.

زتضرب مصر خلال الفترة القادمة موجه حارة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، سيستمر حتى نهاية الأسبوع، ومن الممكن أن يستمر حتى بداية الأسبوع القادم، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث بدأت هذه الموجه الحارة من اليوم.

عواصف ترابية تشل الحركة في العراق

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد  الجوية، أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس لطيف ليلاً على كافة الانحاء مع توقعات بنشاط الرياح.

حالة البحرين 

تكون حالة البحر الأبيض المتوسط، غدًا الثلاثاء، خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع في حركة الأمواج من متر إلى 1.5 متر، والرياح تكون سطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من 1.5 متر، إلى 2.25 متر، والرياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

العظمى الصغرى
القاهرة 34 20
الإسكندرية 27 19
وادي النطرون 28 18
طنطا 33 19 
شبين الكوم 34 20
دمنهور 28 19
بلطيم 26 18
مطروح 25 17
السلوم 28 17
سيوة 34 18
بورسعيد 28 19
دمياط 26 17
الزقازيق 34 20
المنصورة 33 19
الإسماعيلية 34 18
السويس 33 19
العريش 29 17
رفح 27 17
رأس سدر 33 18
نخل 32 15
نويبع 32 21
طابا 31 20
كاترين 25 14
الطور 34 23
شرم الشيخ 34 23
الغردقة 33 23
مرسى علم 32 24
الفيوم 34 18
بني سويف 34 18
المنيا 35 19
أسيوط 35 19
سوهاج 36 20
قنا 36 22
الأقصر 36 22
أسوان 37 23
إدفو 37 22
أبوسمبل 35 23
الوادي الجديد 36 23
شلاتين 33 24
أبو رماد 32 25
حلايب 31 26
رأس حدربة 31 26

المدن العراقية العواصف الترابية حالة الطقس غد ا الثلاثاء درجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

لحظة ترحيله إلى السجن | بكاء وانهيار محمد الأمين مع أسرته بالمحكمة

ترشيحاتنا

سيعتبروني خائناً ولكن هذه الحرب جريمة..دبلوماسي روسي يعلن استقالته

جويتريش يحمل وزير الخارجية رسالة الى الرئيس السيسي بشأن اليمن

ضوابط استلام السيارات المحجوزة للشراء قبل 12 أبريل.. تعرف عليها

الصحة العالمية: حفلات المثليين وراء انتشار جدري القرود في أوروبا

عواصف ترابية تشل الحياة في العراق.. هل تصل إلى مصر؟

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 25%.. وكرتونة البيض بـ 56 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. تفاصيل أغرب تصويت استرالي في الانتخابات "بالمايوهات"

فيديو

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

شعرت أنها النهاية.. تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لـ مصطفى كامل |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ