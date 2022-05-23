عواصف ترابية تشل الحياة في العراق.. هل تصل إلى مصر؟

تعرضت عدة مدن بالعراق، اليوم الإثنين، لموجة من العواصف الترابية الخانقة، التي تسببت في إحداث شلل للحركة بشكل كامل، وتعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الرسمية في أنحاء البلاد، وتأجيل الامتحانات النهائية في المدارس والجامعات وإيقاف الرحلات الجوية في جميع المطارات وحركة تفريغ البواخر في الموانئ.

وتسببت موجة العواصف الترابية التي هبت على العراق في إغلاق الأسواق والمحال التجارية، بسبب انعدام الرؤية، منذ أن وصلت تلك الموجة إلى البلاد منتصف الليلة الماضية،

وطالبت مديرية المرور أصحاب الشاحنات والسيارات بعدم التنقل بين المحافظات والشوارع، واتخذت المستشفيات جميع الإجراءات الاحترازية، وتهيأت أقسامها لاستقبال الإصابات المتعلقة بالاختناقات والجهاز التنفسي، فهل تصل هذه الموجه إلى مصر.

هل تصل تلك العاصفة الترابية إلى مصر؟

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية الكبيرة التي تشهدها العراق حاليًا، وصلت إلى دولت الكويت، لكن مصر محمية تمامًا من هذه العواصف الترابية الضخمة.

زتضرب مصر خلال الفترة القادمة موجه حارة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، سيستمر حتى نهاية الأسبوع، ومن الممكن أن يستمر حتى بداية الأسبوع القادم، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث بدأت هذه الموجه الحارة من اليوم.

عواصف ترابية تشل الحركة في العراق

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس لطيف ليلاً على كافة الانحاء مع توقعات بنشاط الرياح.

حالة البحرين

تكون حالة البحر الأبيض المتوسط، غدًا الثلاثاء، خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع في حركة الأمواج من متر إلى 1.5 متر، والرياح تكون سطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من 1.5 متر، إلى 2.25 متر، والرياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

العظمى الصغرى

القاهرة 34 20

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 33 19

شبين الكوم 34 20

دمنهور 28 19

بلطيم 26 18

مطروح 25 17

السلوم 28 17

سيوة 34 18

بورسعيد 28 19

دمياط 26 17

الزقازيق 34 20

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 33 19

العريش 29 17

رفح 27 17

رأس سدر 33 18

نخل 32 15

نويبع 32 21

طابا 31 20

كاترين 25 14

الطور 34 23

شرم الشيخ 34 23

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 24

الفيوم 34 18

بني سويف 34 18

المنيا 35 19

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 23

إدفو 37 22

أبوسمبل 35 23

الوادي الجديد 36 23

شلاتين 33 24

أبو رماد 32 25

حلايب 31 26

رأس حدربة 31 26