بشرى سارة.. Galaxy Watch 4 تتيح تحميل Google Assistant

أتاحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، لجميع مستخدمى ساعتها الذكية Galaxy Watch 4 إمكانية تحميل ميزة المساعد الصوتي من جوجل Google Assistant، وذلك بعد طول انتظار كبير بين المستخدمين.

وبحسب موقع The Verge، فإنه يمكن لكل مستخدمي ساعة Galaxy Watch 4 مع نظام تشغيل Wear OS 3 تحميل Google Assistant من متجر جوجل للتطبيقات Play Store ، والحصول على جميع ميزات Google Assistant الصوتية.

ويمكن للمستخدمين، استخدام الأوامر الصوتية لفتح Google Assistant أو إعادة برمجة زر الصفحة الرئيسية للساعات كاختصار، كما سيحصل مستخدمي ساعة Galaxy Watch 4 على مزيد من الخيارات في التطبيقات.





ومؤخرا، عانى مستخدمو ساعة Galaxy Watch 4 من انتظار الحصول على Google Assistant حيث وعدت سامسونج المستخدمين بقدومه أكثر من مرة دون جدوى، حيث كانت تتيح Bixby كمساعد رقمي خاص بها فقط قبل إتاحة مساعد جوجل.

ومن المتوقع أن تطلق شركة سامسونج خلال الأشهر القليلة القادمة ساعة Galaxy Watch5 Pro التى ستتميز بحصولها علي بطارية ضخمة توفر لها حوالي يومين من الاستخدام، مع عدد من الميزات الرياضية والطبية للمستخدمين منها مستشعر يعمل بتقنية الذكاء الصناعي سيكون قادرا علي قياس درجة حرارة المستخدم لاكتشاف عدد من الأمراض.