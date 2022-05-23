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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أندريا بوتشيلي يحيي حفل زفاف كورتني كارداشيان وترافيس باركر

أندريا بوتشيلي في
أندريا بوتشيلي في زفاف كورتني وترافيس باركر

في ليلة رومانسية، غنى الأوبرالي الشهير أندريا بوتشيلي في حفل زفاف كورتني كارداشيان وترافيس باركر الذي أقيم أمس في إيطاليا، وقدم أغنية ألفيس بريسلي الكلاسيكية Can’t Help Falling in Love.

وشاركت شقيقات كورتني كارداشيان عبر إنستجرام صورا وفيديوهات ولقطات من حفل الزفاف غير التقليدي الذي انتقلت العائلة كاملة إلى إيطاليا لحضوره وتنظيمه. 

وتزوجت كورتني كارداشيان من الموسيقي الأمريكي ترافيس باركر رسميا منذ أيام، أمام القضاء في قاعة المحكمة بسانتا باربرا، بعد إعلان خطبتهما بطريقة رومانسية في أكتوبر الماضي.

وظهرت كورتني كارداشيان شقيقة كيم كارداشيان بإطلالة بيضاء وفستان أبيض بسيط، بعيدا عن الأضواء في ظل انشغال الجميع بحفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية الذي حضرته شقيقتها كايلي جينر مع زوجها ترافيس سكوت وابنتها الصغيرة ستورمي. 

وقال مصدر مقرب من العائلة أنذاك إن ترافيس باركر وكورتني كارداشيان تزوجا بشكل قانوني، لكنهما يخططان لإقامة حفل زفاف كبير في وقت آخر. 

والتقط العروسان الجديدان الصور مع أفراد عائلتهما خارج قاعة المحكمة بسانتا باربرا، ثم استقلا سيارة مكشوفة كتب عليها "تزوجا حديثا" مثل مشاهد الأفلام السينمائية. 

وأكد مصدر مقرب في تصريحات لموقع إنترتينمنت تونايت، أن ترافيس باركر وكورتني كارداشيان يخططان لإقامة حفل زفاف كبير في إيطاليا قريبا جدا. 

كورتني كارداشيان ترافيس باركر كيم كارداشيان أندريا بوتشيللي Arts Entertainment

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