المنطقة الاقتصادية: توقيع 6 مذكرات مع تحالفات عالمية للتوسع في استثمارات الطاقة..فيديو

قال المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تركز في الفترة الحالية على مشروعات الطاقة المتجددة وعلى مشروعات الهيدروجين.

واضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن الدولة تعمل علي هذه المشروعات منذ فترة وهذا ليس بأمر جديد.

وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم توقيع ٦ مذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية بشأن التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر.

وأوضح المهندس محمد يحيى زكي أنه من الوارد أيضا أن نقوم بتوقيع عدد ٢ أو ٣ اتفاقيات أخرى في الوقت الحاضر.