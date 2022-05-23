أتوبيس الزمالك يصل ملعب المقاولون العرب لمواجهة أسوان

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد المقاولون العرب استعدادا لمواجهة فريق أسوان في التاسعة مساء اليوم الاثنين في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي.



وحرص لاعبو الفريق على تفقد أرضية الملعب فور الوصول وقبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للمباراة.



ويخوض الأبيض المباراة بقائمة تضم كل من:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفنى – سيف جعفر.

خط الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري.



ويدير المبارة طاقم تحكيم مكون من، محمد يوسف فياض، حكم ساحة، و يساعده محمد الزناري ونور سعيد مساعدين ، و جلال أحمد كحكم رابع، و حسام عزب حكم فيديو، و عمرو رمضان كحكم فيديو مساعد.