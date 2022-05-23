بعد واقعة تحطيم المقاعد داخل لجنة الإعدادية.. خبراء التعليم: حفظ هيبة المعلم وحرمة المدرسة متطلب أساسي.. المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الأسرة.. ويطالبون بإجراءات عقابية صارمة

خبراء تعليم:

-يجب اتخاذ إجراءات عقابية صارمة

-ضرورة تصحيح السلوك السيئ للطلاب

-المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الأسرة

-حفظ هيبة المعلم وحرمة المدرسة متطلب اساسي للنهوض بالتعليم

-التعليم ليس مسؤولية مؤسسة التعليم وحدها بل تقع على عاتق الجميع

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أولياء الأمور ورواد السوشيال ميديا بعد تداول صور للفصول بإحدى لجان طلاب الشهادة الإعدادية واحتفالهم بانتهاء الامتحانات في لجنة الإعدادية في محافظة القليوبية، من خلال تكسير المقاعد المدرسية داخل الفصول.

أظهرت الصور المتداولة للفصول، تكسير جميع المقاعد المدرسية والمراوح وتقطيع الأوراق وإلقاءها على الأرض داخل الفصل.

أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن المدرسة مؤسسة تربوية وتعليمية تقوم بدور رئيسي في إنشاء الأجيال، ونظرا لتعدد الأطراف المتفاعلة معها و تنوع التأثيرات المتبادلة بين الطلاب؛ تؤدي إلى حدوث هذه المشاكل المتعلقة بالجانب السلوكي للتلاميذ، وبالتالي فإن دراستها وإيجاد حلول لها أمر بالغ الأهمية ويستحق أكبر نصيب من الأولوية، لأنها تؤثر على فاعلية العملية التربوية ومدى تحقيقها لأهدافها.

وأوضح الخبير التربوي أن تكسير المقاعد داخل لجنة الإعدادية، جاء تعبير من الطلاب عن فرحتهم بالانتهاء من الامتحانات، لافتا إلى أن المقاعد التي تم تكسيرها هي المقاعد التي يجلس عليها الطلاب طوال العام حالة من حالة الانتقام نتيجة للضغوط المدرسية التي شاهدها طوال السنة الدراسية، مضيفًا كيف يتصرف أولياء الأمور، إذا جاء الطلاب في أول أيام السنة ووجدوا الفصل بتلك الصورة.

وشدد استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على ضرورة تصحيح السلوك السيئ للطلبة حتى يشعروا بمسؤولية أكبر في المدرسة مع أساتذتهم وزملائهم، لينعكس هذا السلوك على المجتمع بشكل عام، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم أعادت تفعيل إدراج علامة للسلوك لتكون ضمن المعدل العام.

وقال الدكتور محمد فتح الله، إن التعليم ليس مسؤولية مؤسسة التعليم وحدها بل تقع على عاتق الجميع، ولذلك إعادة تصحيح السلوك السيئ للطلاب خطوة إيجابية وبناءة تصب في مصلحة الطلاب وذويهم خصوصاً وأن اللائحة الخاصة بذلك تنظم السلوك بين الطالب والمدرسة والزملاء.

وطالب استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم، وإصدار قرار بحجب نتائج الطلاب الذين كسروا المقاعد المدرسية، وكذلك وإعداد كشف بأسمائهم لحجب نتائجهم نهاية العام، كما طالبوا بضرورة إجراء محضر بأسماء طلاب هذه اللجان لمطالبتهم بتعويضات مادية لما أفسدوه من محتويات وأثاث الفصول، مع اتخاذ إجراءات عقابية صارمة مع الطلاب.

علقت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، على تكسير جميع المقاعد المدرسية والمراوح وتقطيع الأوراق وإلقائها على الأرض داخل إحدى لجان طلاب الشهادة الإعدادية، قائلًا إنه "مستائة جدًا من المنظر"

وأوضحت الخبير التربوي، أن سلوك الطالب نابع من البيئة التي نشأ فيها ويجب أن يكون هناك قوانين رادعة لتجنب مثل ما حدث مرة اخري، موضحًا أن تربية الأسرة هي المحور الأساسي في تنشئة الطفل فالطفل يقضي وقتاً أكبر مع الأسرة وليس المدرسة ما يعني أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الأسرة في تربية أبنائهم.

وشددت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، علي ضرورة اهتمام ولي الأمر بشكل أكبر بالطالب ومتابعته في دروسه، وفي تنظيم الزيارات للمدرسة للسؤال عنه بسلوكة ومدي التزامة ومعاقبة الطالب على سلوكه السيئ الذي قام به، وهذا يشكل إحساساً بالمسؤولية لدى الطالب ويجعله يحترم المدرسو ومعلمه وزملاءه في المدرسة وخارج المدرسة.

وطالبت الدكتورة سامية خضر، بضرورة استعادة هيبة المدرسة وغرس الهيبة والاحترام للمدرسة وللتعليم لانه جزء من العملية التربوية، من خلال التعامل الناجح الذي سيكون بين أولياء الأمور والمدرسة عن طريق مجالس الآباء ومجالس المعلمين ودراستهم للمشكلات والمصروفات والمكافآت.

وأضافت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن هذه الخطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لتسوية سلوك الطلبة في المدارس وجعلهم يشعرون بمسؤولية أكثر لأداء واجباتهم بشكل أكبر وجعلهم يتقيدون بالقوانين المدرسية وأحترام حرمة المدرسة.

واجتاحت حالة من الاستياء والغضب أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل، بعد تداول لاحتفال طلاب بانتهاء الامتحانات في لجنة الإعدادية في منشية الجبل الأصفر مركز الخانكة محافظة القليوبية، من خلال تكسير المقاعد المدرسية داخل الفصول.

وأظهرت الصور المتداولة للفصول، تكسير جميع المقاعد المدرسية والمراوح وتقطيع الأوراق وإلقاءها على الأرض داخل الفصل.

وطالب أولياء الأمور تعليقا علي الصور المتداولة، بضرورة إجراء محضر بأسماء طلاب هذه اللجان لمطالبتهم بتعويضات مادية لما أفسدوه من محتويات وأثاث الفصول، مع اتخاذ اجراءات عقابية صارمة مع الطلاب الذين فعلوا ذلك أشد العقاب.. ووصف أولياء الأمور ما حدث من جانب الطلاب أنه عدم تربية وعدم تقدير للعلم وفقد هيبة المدرسة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبرا سارا لطلاب الثانوية العامة 2022

وقال وزير التربية والتعليم فب تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سيتم إتاحة ٣ "مجلدات مفاهيم" إلكترونيا يوم الخميس ٢٦ مايو لطلاب الثالث الثانوي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذه مجلدات مفاهيم الثانوية العامة الثلاث سيكون احدها لطلبة [علمي علوم] ، والثاني لطلبة [علمي رياضه] ، والثالث لطلبة [أدبي].

وفي هذا السياق أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن فكرة مجلدات المفاهيم واتاحتها للطلاب قبل الامتحان بشهر فكرة إيجابية تتفق مع التوجيهات التربوية التي تقتضي بضرورة آن يعرف الطالب كل ما يتصل بالامتحانات من الواحي الشكلية والتنظيمية قبل بدء الامتحانات، موضحًا أن امتحانات الثانوية العامة ونظامها هو عقد بين الوزارة و الطلاب ولا يجوز تغييره، الا لمصلحة الطالب.

وتابع الخبير التربوي خلال تصريحات خاصة: "وخاصة أن هذا النظام يطبيق لأول مرة في التعليم المصري علي مستوي الثانوية العامة كبديل لفكرة استخدام الاوبن بوك أثناء الامتحانات".

وشدد علي ضرورة توخى الحذر واعطاء تعليمات صريحة لا تقبل التأويل بما إذا كانت هذه المفاهيم شاملة بما يتطلبه الامتحان أو أنها ليل استرشادي فقط

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذة الفكرة تحمل العديد من المزايا سواء للطالب أو لوزارة التربية والتعليم.

بالنسبه للطلاب الثانوية العامة:

تحقق له نوع من الالفة بشكل المفاهيم المصاحبة للامتحانات بحيث لا يتفاجىء بها الطالب أثناء الامتحان مما قد يسبب له تشتت وحيرة بل وصدمة. توجيه الطالب الى انواع المفاهيم الضرورية للامتحانات حتى لا يهدر وقته فى التركيز على مفاهيم غير متصله بما هو مطلوب . اعطاء نوع من الطمانينة للطالب وولي امره بفكرة ورقه المفاهيم والتي تطبق لاول مرة والتي أثارت القلق والتوتر لديهم وخاصة مع نشر بعض المعلمين الخصوصين المخاوف نحوها والتشكيك فيها القضاء على التوقعات والتخمينات الخاطئة التى قد يتداولها بعض المعلمين والطلاب المتصلة بشكل وهيئة ورق المفاهيم تعتبر موجهات للتعلم واستذكار الطلاب قبيل الامتحانات.

بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم :

ستستيفيد من بعض الملاحظات التي قد يبديها الطلاب او المعلمين أو الخبراء حول تلك المجلدات بما يسهم فى تلافى اى سلبيات قد توجد بها وتدعيم النقاط الإيجابية بها قبل تطبيقها بشكل نهائى فى الامتحانات.