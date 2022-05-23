لضمان الأمن الغذائي العالمي.. البرازيل تسعي للإطاحة بـ روسيا والصين

قال نائب الرئيس البرازيلي، أنطونيو هاميلتون موراو، إن المنتجين الزراعيين في البرازيل، يمكنهم استبدال الصادرات الغذائية الروسية والصينية إلى الأسواق العالمية لضمان الأمن الغذائي العالمي.

وقال موراو لصحيفة Globo: "أنا شخصيا أعتقد أن هناك فرصة سانحة للبرازيل حيث توقفت روسيا والصين عن تزويد الأسواق بنوع معين من المواد الخام التي تنتجها. وبفضل عمل شركة “امبرابا” البرازيلية، نحن قادرون على سد هذه الفجوة في ضمان الأمن الغذائي العالمي على المدى القصير".

ولم يحدد نائب الرئيس البرازيلي أنواع المنتجات الزراعية التي يدور الحديث عنها.

كما أشار موراو إلى قلق بكين بشأن الأمن الغذائي، ذلك أنها "لا تستطيع أن تترك سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة دون طعام".

وقال: "في هذا الصدد، أعتقد أن العلاقة بين البرازيل والصين تشبه التوائم السيامية".

يذكر أن البرازيل واحدة من أكبر منتجي ومصدري الغذاء في العالم.

ووفقا لوزارة الزراعة في البلاد، يأكل واحد من كل خمسة من سكان الكوكب بانتظام منتجات القطاع الزراعي البرازيلي.