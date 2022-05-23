عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لضمان الأمن الغذائي العالمي.. البرازيل تسعي للإطاحة بـ روسيا والصين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال نائب الرئيس البرازيلي، أنطونيو هاميلتون موراو، إن المنتجين الزراعيين في البرازيل، يمكنهم استبدال الصادرات الغذائية الروسية والصينية إلى الأسواق العالمية لضمان الأمن الغذائي العالمي.

وقال موراو لصحيفة Globo: "أنا شخصيا أعتقد أن هناك فرصة سانحة للبرازيل حيث توقفت روسيا والصين عن تزويد الأسواق بنوع معين من المواد الخام التي تنتجها. وبفضل عمل شركة “امبرابا” البرازيلية، نحن قادرون على سد هذه الفجوة في ضمان الأمن الغذائي العالمي على المدى القصير". 

ولم يحدد نائب الرئيس البرازيلي أنواع المنتجات الزراعية التي يدور الحديث عنها. 

كما أشار موراو إلى قلق بكين بشأن الأمن الغذائي، ذلك أنها "لا تستطيع أن تترك سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة دون طعام".

لتفادي المجاعة.. أوكرانيا تطالب المجتمع الدولي بضمان ممر أمن لسفن التصدير

الأمم المتحدة: 49 مليون شخص في 43 دولة يواجهون المجاعة بسبب أزمة الغذاء

وقال: "في هذا الصدد، أعتقد أن العلاقة بين البرازيل والصين تشبه التوائم السيامية". 

يذكر أن البرازيل واحدة من أكبر منتجي ومصدري الغذاء في العالم. 

ووفقا لوزارة الزراعة في البلاد، يأكل واحد من كل خمسة من سكان الكوكب بانتظام منتجات القطاع الزراعي البرازيلي.

البرازيل روسيا الصين بكين الامن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

لحظة ترحيله إلى السجن | بكاء وانهيار محمد الأمين مع أسرته بالمحكمة

موضوعات متعلقة

تلعب أوراقها.. روسيا تعلق علي معارضة تركيا لانضمام السويد وفنلندا إلي الناتو

بمشاركة 44 بلدا.. دول الغرب توافق على تحديث الجيش الأوكراني | تفاصيل

تبون يقيل محافظ بنك الجزائر وتعيين صلاح الدين طالب خلفا له

بسبب نقص الإمدادات.. ارتفاع كبير بأسعار الغاز في بريطانيا

روسيا: وسائل الإعلام الغربية اعترفت بمقتل سكان بوتشا على أيدي الجيش الأوكراني

ألمانيا تسجل 4 إصابات جديدة بـ جدري القرود.. وتحذر من تفشي المرض

مصرع شخصين وإصابة 120 آخرين في انفجار اسطوانة غاز بأبوظبي

لتفادي المجاعة.. أوكرانيا تطالب المجتمع الدولي بضمان ممر أمن لسفن التصدير

ترشيحاتنا

هان عليك الوطن.. أحمد موسى يهاجم علاء الأسواني بعد حوار مع إذاعة إسرائيل

سيعتبروني خائناً ولكن هذه الحرب جريمة..دبلوماسي روسي يعلن استقالته

جويتريش يحمل وزير الخارجية رسالة الى الرئيس السيسي بشأن اليمن

ضوابط استلام السيارات المحجوزة للشراء قبل 12 أبريل.. تعرف عليها

الصحة العالمية: حفلات المثليين وراء انتشار جدري القرود في أوروبا

عواصف ترابية تشل الحياة في العراق.. هل تصل إلى مصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. تفاصيل أغرب تصويت استرالي في الانتخابات "بالمايوهات"

فيديو

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

شعرت أنها النهاية.. تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لـ مصطفى كامل |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ