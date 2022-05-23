عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. 28 وزارة وهيئة تصرف مرتبات العاملين عن شهر مايو

صرف مرتبات
صرف مرتبات

تستأنف وزارة المالية  غدا الثلاثاء، عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن  شهر مايو الجاري لليوم الثاني على التوالي والذي يشمل الموظفين بالجهات والوزارات الحكومية الخاضعة لموازنة الدولة العامة وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.

ذكرت تقارير صادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية، فإنه  تقرر صرف مرتبات شهر مايو الجاري لمدة 4 أيام وعلى مستوى 3 مجموعات وظيفية وتحديدا في الفترة من 23 حتى 26 من أبريل الجاري.

الحكومة تصرف مرتبات 27 جهة عن شهر مايو الجاري

صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة .. غدا

وتستهدف وزارة المالية غدا صرف  مرتبات المجموعتين الثانية والثالثة و تتضمن 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، من بينها وزارات " 
التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي،التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والي، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية" والجهات التابعة لها .
كما تضمنت عمليات صرف المرتبات لعدد من الجهات المستقبلة والتي م بينها " القضاء والنيابة  العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، لمحكة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة الوطنية للانتخابات، معهد الخدمات المالية،الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية".
وبدأت وزارة المالية اليوم الإثنين، عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة للمجموعة الوظيفية الأولي والمحددة بـ27 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة  من أصل  أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة .

وتضمنت عمليات صرف المرتبات لوزارات "الصحة والسكان، التضامن الإجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل و المواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، الأوقاف، الداخلية، الثقافة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجارة والصناعة الطيران المدني، البيئة، السياحة،  البترول والثروة المعدنية" و جهاتها التابعة .

ومن المقرر أن تستكمل الحكومة عمليات صرف باقي رواتب الجهات الحكومية لمدة يومين آخرين هما 25 و 26 من الشهر الجاري.

وينتظر الموظفين بالدولة خلال الشهر الجاري استمرار زيادات مرتبات العاملين بالدولة بعد تبكير مواعيد استحقاق زيادات الأجور.

 

وزارة المالية صرف مرتبات شهر مايو موعد صرف مرتبات مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

لحظة ترحيله إلى السجن | بكاء وانهيار محمد الأمين مع أسرته بالمحكمة

موضوعات متعلقة

صرف مرتبات العاملين بالحكومة عن شهر إبريل .. اليوم

ترشيحاتنا

التحفظ على حسام حبيب بقسم الشيخ زايد لظهور حكم قضائي لاسم مشابه

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

هل تصل العاصفة التربية الضخمة التي تضرب المنطقة لمصر.. الأرصاد تجيب

عقوبات الغرب.. روسيا توضح أسباب أزمة الغذاء العالمية الوشيكة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 23 مايو 2022

تاج الدين: نسب الوفيات بجدري القرود تصل لـ 6 %..ومصر خالية منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريستين ستيوارت وأبطال Crimes of the Future على السجادة الحمراء لمهرجان كان

طريقة عمل مشروب الزعفران.. فوائده للرجال والبصر

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ