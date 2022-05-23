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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيعتبروني خائناً ولكن هذه الحرب جريمة..دبلوماسي روسي يعلن استقالته

صدى البلد

أعلن الدبلوماسي الروسي بوريس بونداريف عن استقالته من منصبه احتجاجا على الحرب "الدموية والطائشة" التي أطلقها بوتين ضد أوكرانيا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال بوريس بونداريف الذي يقول موقع لينكد إن إنه عمل في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف إنه يعلم أن قراره بالتحدث علنا قد يعني أن الكرملين يعتبره الآن خائنا.

وأصر نداريف على تصريحه الذي وصف الحرب بأنها "جريمة ضد الشعب الأوكراني وشعب روسيا".

وفي المقابل لم تعلق موسكو على تصريحاته بعد.

وفي الآونة الأخيرة، اتخذت روسيا إجراءات صارمة ضد أولئك الذين ينتقدون أو ينحرفون عن الرواية الرسمية المحيطة بالحرب، والتي تشير إليها فقط على أنها "عملية عسكرية خاصة".

وفي الرسالة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وتمت مشاركتها مع زملائه الدبلوماسيين، أوضح بونداريف أنه اختار إنهاء مسيرته المهنية التي استمرت 20 عاما في الخدمة لأنه لم يعد بإمكانه "المشاركة في هذا الخزي الدموي الذي لا هوادة فيه ولا داعي له على الإطلاق".

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وكتب الدبلوماسي الروسي المستقيل:"أولئك الذين تصوروا هذه الحرب يريدون شيئا واحدا فقط - البقاء في السلطة إلى الأبد".

وتابع:"لتحقيق ذلك، هم على استعداد للتضحية بأكبر عدد ممكن من الأرواح. لقد مات الآلاف من الروس والأوكرانيين بالفعل من أجل هذا".

واتهم الدبلوماسي وزارة الخارجية الروسية بأنها مهتمة بـ"إثارة الحروب والأكاذيب والكراهية" أكثر من الدبلوماسية".

وقال بونداريف إنه "لم ير أي بديل" سوى الاستقالة، لكنه لم يكن يتوقع أن يحذو الكثيرون حذوه.

وأضاف:"لا أعتقد أنها ستغير كثيرا، بصراحة، لكنني أعتقد أنها قد تكون لبنة صغيرة واحدة في الجدار الأكبر الذي سيتم بناؤه في النهاية. آمل ذلك".

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