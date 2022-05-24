أخبار السيارات|كيف تتجنب مشكلات طنابير السيارة وعلاقتها بالفرامل..زيادة جديدة بأسعار إيجل 580 و شيري تيجو 7 برو موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شهدت أسعار السيارة ايجل 580 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وقدرت تلك الزيادة بـ15 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة الرياضية التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر.

الميكانيكي بيقولك .. توجد داخل السيارة العديد من القطع الميكانيكية الهامة، والتي تشكل جزء محوري من منظومة العمل الفنية، مثل المحرك ومناقل الحركة، بالاضافة إلى دورة التبريد، وعفشة السيارة والتي تحمل الكثير من العناصر الفنية.

استطاعت شركة بروتون الماليزية أن تقدم العديد من الإصدارات القوية والمميزة داخل أسواق السيارات العالمية والعربية، وتعد النسخة جين 2 واحدة من أبرز الإصدارات التي قدمت داخل السوق المصري، إلى جانب طرازات أخرى مثل بيرسونا وساجا وغيرها.

شهدت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 ارتفاعًا بقيمتها التسويقية، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 15 ألف جنيه.

تعتبر شركة رولز رويس واحدة من اقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث تشتهر بإصداراتها الفاخرة والتي تتمتع بالعديد من التقنيات القوية، بينما تلعب شركة برابوس دورًا كبيراً في مجال تعديل السيارات، حيث استطاعت ان تضع لمساتها الساحرة للنسخة الشهيرة "جوست" من رولز رويس الانجليزية.