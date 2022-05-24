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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على الشركات المطبق عليها قانون بوابة الحج

صدى البلد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وأرجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة لاحقة

وفيما يلي ننشر الشركات التي سيطبق عليها مشروع القانون:


الشركات السياحية

ووتمثل في الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي في مجال الحج وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية. الكود التعريفي: رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يُمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج. البصمة العشرية: الخطوط الحلمية البارزة والغائرة بأصابع اليدين التي تُمكن من تحديد هوية الشخص.

الشركات الناقلة

وهي شركات الطيران أو النقل البري أو البحري المعتمدة لنقل الحجاج من وإلى جمهورية مصر العربية منافذ الجمهورية: المنافذ البرية والبحرية والجوية لجمهورية مصر العربية والتي يحددها وزير الداخلية وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

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