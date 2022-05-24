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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.. السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء.. ويوجه بتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية لإنتاج الطاقة النظيفة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
  • الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • الرئيس عبدالفتاح السيسي:
  • مواصلة تعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية لإنتاج الطاقة النظيفة
  • ضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • دراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح

 

ألقت هند فتحي، المتحدث الرسمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الضوء على اهتمام الرئيس بالمتابعة المستمرة لمشروعات المنطقة الاقتصادية ودعمه الدائم لها، وذلك عقب انتهاء اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، لمتابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية.

نشرت فتحي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك  منشورا، قالت فيه: "اهتمام الريس بالمتابعة المستمرة للمشروعات ودعمه الدائم لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس SCZONE  يدفعنا لبذل كل جهد لدفع عجلة التنمية، اليوم كان اجتماع هام لمتابعة مشروعات الهيدروجين الاخضر والطاقة النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية".

أضافت المتحدث الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "نعمل مع جميع مؤسسات الدولة كلنا شركاء نجاح لهذا الوطن، مجهودات كبيرة نبذلها في ٦ موانئ و٤ مناطق صناعية لاستقطاب الاستثمارات في الاقتصاد الاخضر نتحضر للاخضر وبالاخضر ننطلق نحو مركز عالمي للطاقة النظيفة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية ".

وتم في هذا الإطار استعراض مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، والشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج القدرات الكهربائية للدولة للوصول إلى نسبة 42%، في ضوء ما تزخر به مصر من إمكانات من الطاقة النظيفة المتمثلة في الرياح والطاقة شمسية.

ووجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، كما وجه السيد الرئيس أيضاً بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصةً أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة.

كما وجه الرئيس بدراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح فى عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض مشروع ممر الطاقة الخضراء في مصر والذي يهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الشبكة القومية للكهرباء، ومن ثم تسريع عملية تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في مصر بهدف تعظيم إمدادات الطاقة لدعم عملية التنمية القومية الشاملة، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الطاقة المتجددة.  

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمواقع المقترحة لتلك المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.

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