أحمد موسى: فقه الأولويات عند الرئيس السيسي كان إصلاح الخراب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فقه أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطن والمواطن، موضحا أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة في قطاع الكهرباء لحل مشاكل الناس مع الظلام.

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأولوية كانت في 2014، 2015 ، للظلام الذي كنا نعيش فيه بسبب أزمة الكهرباء التي بدأت في 2008.

ولفت أحمد موسى، إلى أن تخفيف أحمال الكهرباء وصل في الماضي إلى 4000 ميجا وات، مضيفا أنه تم الآن تلبية احتياجات الدولة والمواطن من الكهرباء وتوفير ما يلزم للصناعة والاستثمارات، بعدما كانت تقطع لمدة أيام بالقرى والنجوع.

واستطرد أحمد موسى أن الكهرباء تعني بيوت الناس وحياتهم، موضحا أن فقه الأولويات عند الرئيس السيسي كان إصلاح الخراب، وفي فترة وجيزة لبى احتياجات الوطن والمواطنين على حد سواء.