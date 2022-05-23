قنبلة يدوية مزيفة تثير الذعر أمام سفارة روسيا في البرازيل.. تفاصيل

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أنه تم العثور على قنبلة يدوية مزيفة خارج القنصلية الروسية في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وتركت "قنبلة يدوية مزيفة" خارج القنصلية الروسية في المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البرازيل، حسبما ذكر موقع "جلوبو" الإخباري البرازيلي.

وأكد ضباط شرطة من مجموعة الإجراءات التكتيكية الخاصة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث بين عشية وضحاها أنه كان جهازا مزيفا، بحسب الموقع الإخباري.

ومن غير المعروف من الذي يمكن أن يكون مسؤولا عن الجهاز.

وبرر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قراره بالحفاظ على "موقف محايد" بشأن الصراع الروسي الأوكراني بالإشارة إلى العلاقات التجارية القوية بين روسيا والبرازيل. وقد اتهمته وسائل الإعلام البرازيلية بـ"الإشادة" والإدلاء بتصريحات "متعاطفة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.