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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: لازم نتحمل عشان نعدي الفترة الصعبة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المشاركة أساس أي نجاح، وبها تنهض الدول، مردفا «محدش يرمي على الثاني، ولازم نتحمل عشان نعدي الفترة الصعبة».
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «ليه في الخارج بيتحملوا رغم أن الأسعار أكثر من عندنا وسعر لتر البنزين 2.5 دولار».
وأكد أحمد موسى، "الروس متحملين بلدهم رغم أنهم بيمروا بحرب، بينما هناك أناس في مصر ولا كأنهم شايفين حاجة بتتعمل في مصر، رغم أنهم مستفيدين هما وأهلهم".
ونوه بأن السفيرة الأمريكية ذهبت إلى السيد البدوي في منزله، من أجل عقد صفقة مع جماعة الإخوان الإرهابية وإقناعه بتولي رئاسة الحكومة، وذلك من أجل احتلال البلد من قبل الإخوان.
ووجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى كل من يعمل في أي مكان، ونحتاج المزيد من العمل، موضحا أن رئيس الحكومة خصص مكانا في مجلس الوزراء لسرعة إنهاء مشاكل المستثمرين.

وأوضح أن الرئيس يمكن أن يستريح ولا يتفقد تنفيذ المشروعات كل يوم جمعة، موضحا أنه يكون مطلعا على كل شيء ومذاكر جيدا خلال الاجتماعات التي يترأسها، ويطلع على الخرائط بالتفاصيل.
واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمع لمشاكل المواطنين بنفسه خلال جولاته الميدانية لتفقد المشروعات القومية الكبرى.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فقه أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطن والمواطن، موضحا أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة في قطاع الكهرباء لحل مشاكل الناس مع الظلام.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأولوية كانت في 2014، 2015 ، للظلام الذي كنا نعيش فيه بسبب أزمة الكهرباء التي بدأت في 2008.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن تخفيف أحمال الكهرباء وصل في الماضي إلى 4000 ميجا وات، مضيفا أنه تم الآن تلبية احتياجات الدولة والمواطن من الكهرباء وتوفير ما يلزم للصناعة والاستثمارات، بعدما كانت تقطع لمدة أيام بالقرى والنجوع.

واستطرد أن الكهرباء تعني بيوت الناس وحياتهم، موضحا أن فقه الأولويات عند الرئيس السيسي كان إصلاح الخراب، وفي فترة وجيزة لبى احتياجات الوطن والمواطنين على حد سواء.

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