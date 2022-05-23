التخطيط القومي يطلق برنامجا حول جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية

عقد مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي اليوم برنامج خدمة المجتمع تحت عنوان "التغيرات المناخية وجهود الدولة المصرية" لعدد من طلاب جامعة الأزهر.



وذلك في ظل الزخم الدولي والمحلي بالتغيرات المُناخية، وانعقاد Cop 27 في مدينة شرم الشيخ بشهر نوفمبر القادم.



وقامت الدكتورة سحر البهائى مدير المركز بتقديم البرنامج، حيث ركزت سيادتها على توعية الطلبة بمفهوم التغيرات المُناخية وتأثيراتها المتوقعة على العالم بصفة عامة وعلى الدولة المصرية بصفة خاصة والجهود المبذولة في مواجهة التغيرات المُناخية من تدابير مؤسسية ومشروعات منفذة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومجال النقل، والقطاع الزراعى والموارد المائية وحماية الشواطئ والحماية من السيول والأمطار.