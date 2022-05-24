باحث بالعلاقات الدولية: مسئولون بالبيت الأبيض خففوا من حدة تصريحات بايدن بشأن الصين| فيديو

قال ماك شرقاوي، الباحث في العلاقات الدولية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الصين، تثير تساؤلات حول كفاءة إداراته، مؤكدا أن نفي البيت الأبيض تصريحات بايدن؛ مشكلة كبيرة.

وأضاف شرقاوي، خلال تصريحات لبرنامج “رأي عام”، عبر فضائية “ten”، ان هناك مسئولين من البيت الأبيض خرجوا اليوم؛ ليخففوا من حدة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تعهده التدخل لدعم تايوان عسكريا؛ حال غزو الصين لها.

وتابع الباحث في العلاقات الدولية، أن تصريحات بايدن كانت واضحة في هذا الصدد، مؤكدا أن التصريحات التي أدلى بها بايدن، تجعل هناك تساؤلا “هل الرئيس الأمريكي بايدن كفء ليحكم الولايات المتحدة الأمريكية؟”.