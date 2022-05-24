كرم جبر: ما يحدث بمصر من مشروعات قومية وتنموية يشبه المستحيل.. فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ما يحدث في مصر حاليا من مشروعات قومية وتنموية يشبه المستحيل.

وأضاف "كرم جبر"، في حواره مع الإعلامي "عمرو خليل"، في برنامج "من مصر"، المذاع على قناة “سي بي سي “، :”في السبعينات حدث هجوم شديد على وزير الإسكان في ذلك التوقيت بسبب إنشاء المدن الجديدة في الصحراء مثل العاشر من رمضان وغيرها"، لافتا: "هذه المدن حاليًا تستوعب ما يقرب من 5 ملايين مواطن".

وأوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،: "لولا المشروعات التي تتم للأجيال القادمة؛ مصر كانت ستكون مثل علبة السردين".

وأشار الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،: "تكلفة استصلاح الفدان في المنطقة الصحراوية تصل إلى 250 ألف جنيه، وهي تكلفة باهظة جدا".