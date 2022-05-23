المنتخب المصري للكانوي والكاياك يستعد لكأس العالم ببولندا

بدأ المنتخب المصري استعداده للمشاركه في المرحله الثانيه من بطولات كأس العالم للكانوي والكاياك، والباراكانوي التي تقام ببولندا خلال الفتره من 25 - 30 مايو الجاري فقد بدء المنتخب الاستعداد بالتدريب في مجري البطوله المقام به السباقات و انهاء الاجراءات الاداريه للمشاركه في البطوله .



وتشارك مصر في سباقات الكاياك باللاعبه سما فاروق في القارب الفردي سيدات ٥٠٠ م و اللاعبان أحمد حاتم وعلاء أبو سمرة للقاربين الفردي ١٠٠٠ م و في القاربان الزوجي تشارك مصر في الأول يوسف مروان، ومحمد خالد، والثاني أحمد البدويهي، ومحمود عوض وأحمد وجدي، والإداري جلال أسامة، ويترأس البعثة د. عمرو تمراز عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخبات واللجنة الفنية.



وأشار تمراز إلى إقامة معسكر مغلق في مصر تم فيه اختيار اللاعبين المؤهلين للمشاركة في المعسكر الدولي في بولندا الذي أقيم من ٥ - ٢٢ مايو الجاري ثم المشاركة في بطولة كأس العالم ضمن خطة إعداد مصر لأوليمبياد باريس 2024 .