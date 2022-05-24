حماية المستهلك: الدولة ضخت 130 مليار جنيه لامتصاص تأثيرات الأزمة العالمية.. ومن سدد ثمن السيارة قبل 12 أبريل يستلمها دون أعباء إضافية

أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك:

الأزمة الاقتصادية العالمية تحتاج إلى وعي المستهلكين والتجار

الدولة ضخت 130 مليار جنيه لامتصاص تأثيرات الأزمة العالمية

من سدد ثمن السيارة قبل 12 أبريل يستلمها دون أعباء إضافية

حل أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ضيفا على الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة، وتحدث حسام الدين عن مجهودات الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن السوق يحتاج إلى حالة من الوعي من كافة الأطراف سواء كان التاجر أو المصنع أو تاجر التجزئة او المستهلك لضبط الأسواق وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية.

وتابع :" هناك ارتباك في سلاسل الإمداد والسلع الأساسية أسعارها ارتفعت بشكل كبير في العالم بأكمله"، مضيفا:" الازمة الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي، وارتفعت معدلات التضخم في كافة دول العالم حتى الدول الاقتصادية الكبرى وأمريكا بها معدلات تضخم 8% ".

ولفت حسام الدين :" في أقوى الاقتصادات الأوروبية المواطن الأوروبي يحصل على زجاجة زيت وكيلو سكر او أرز او دقيق"، مضيفا:" الدولة المصرية تدخلت بكل أدواتها من أجل ضبط اسعار السلع في الأسواق المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية .

وأضاف أيمن حسام الدين:" الدولة المصرية تدعم القطاعات الصناعية وتدخلت بتسعير رغيف الخبز السياحي، والدولة تعمل على الحفاظ على فرص العمل للمواطنين في كافة القطاعات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ".

وأكمل أيمن حسام الدين :" تم تطبيق قرار وزير التموين الخاص بالسلع الغذائية المعبأة وكل السلع الغذائية المعبأة تخضع لقرار تحديد السعر الأقصى لمورد السلع وهذا القرار يحكم السوق بشكل كبير ".



ولفت أيمن حسام الدين :" الدولة المصرية ضخت 130 مليار جنيه في 3 شهور لامتصاص تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية ".



وفي ملف السيارات قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن بعض توكيلات شركات السيارات لا تستطيع حجز حصتها من السيارات من الشركات الأم في العالم نتيجة الأزمة العالمية .

أضاف أيمن حسام الدين، :" من قام بسداد كامل ثمن السيارة قبل 12 أبريل يستلم السيارة الخاصة به بدون أي أعباء إضافية، و بعد 12 أبريل من لم يسدد كامل قيمة السيارة يمكن ان يسترد أمواله وعليها اعلى فائدة بنكية بـ 18%".



وأكمل أيمن حسام الدين:" هناك توكيلات معرضة لخطورة كبيرة في استمرار عملها بسبب التعثر نتيجة الازمة العالمية الاقتصادية".