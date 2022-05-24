نشرة الصحة والمرأة| تحذير من مضاعفات القولون التقرحي.. مخاطر استخدام الماء بالملح لعلاج الحساسية

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة يمكنك التعرف عليها خلال التقرير الآتي.

3 أعراض.. سعود الطبية تحذر من مضاعفات القولون التقرحي

أظهرت بعض الدراسات أن مرض التهاب الأمعاء والقولون التقرحي منتشر في شمال الهند، كما هو الحال في العالم الغربي.

مخاطر استخدام الماء بالملح في علاج الحساسية

تحدث الحساسية عندما يطلق جهاز المناعة في الجسم أجسامًا مضادة لمحاربة المواد غير الضارة مثل حبوب اللقاح والغبار والطعام، هذا الهجوم من قبل الجهاز المناعي سوف يستنزف الجسم ويؤدي إلى مجموعة من الأعراض غير المريحة.

اكتشف العلماء وجود صلة بين مجموعة من ملامح الوجه وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك ، يمكن أن تحمل بعض العلامات الموجودة على الوجه أدلة على حالة قلبك

كورونا الطويل .. 7 أعراض تؤكد إصابتك بضباب الدماغ

يمكن أن تؤدي الإصابة بـعدوى كورونا إلى خسائر فادحة في جسمك، على الرغم من بقاء بعض الأشخاص بدون أعراض، إلا أن هناك من يصابون بمرض خفيف، متوسط ​​إلى شديد.