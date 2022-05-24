العربية للتصنيع: سنشارك بمشروعات إعادة تأهيل المصانع في ليبيا.. فيديو

قال المهندس ضياء عبدالفتاح، رئيس قطاع التسويق بالهيئة العربية للتصنيع، إن المشاركة في إعمار ليبيا جاءت بناءا على توجهيات الرئيس السيسي.

وأضاف ""، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الشركات المصرية ستشارك في إعمار ليبيا في قطاعات متعددة"، لافتا: "سنشارك في مشروعات إعادة تأهيل المصانع في ليبيا".

وأشار: 47 شركة من القطاع الخاص شاركوا في عملية إعادة إعمار ليبيا"، موضحا: "سيتم إعادة هيكلة المصانع الليبية المتوقفة منذ فترة".

وأكد المهندس ضياء عبدالفتاح، رئيس قطاع التسويق بالهيئة العربية للتصنيع،: "ليبيا دولة شقيقة وهناك علاقات أسرية بين مصر وليبيا".