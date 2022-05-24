متحدث الإحلال: أسعار السيارات في المبادرة مخفضة أكثر من السوق.. فيديو

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إن الهدف الرئيسي من المبادرة منذ ان اطلقها الرئيس السيسي هو المواطن المصري.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "كان الهدف من المبادرة حصول المواطن المصري على سيارة جديدة موديل العام تعمل بنظام الوقود المزدوج بديلا عن سيارته القديمة التي مر على تاريخ صنعها 20 عاما فاكثر".

وأشار: "أسعار السيارات في المبادرة مخفضة أكثر من السوق"، مؤكدا: "السيارات متوافرة داخل المبادرة"، موضحا: "المبادرة ما زالت تحتفظ بداخلها بأسعار مخفضة عن السوق خارج المبادرة وذلك لان المواطن يجد عبر التسهيلات داخل المبادرة العديد من المميزات التي لا يجدها خارج المبادرة، وبالتالي يحصل على سيارة جديدة بتخفيضات وتيسيرات لا يجدها خارج المبادرة".

وأوضح: "الأسعار داخل المبادرة تحركت لان المبادرة جزء من السوق المحلي لإنتاج السيارات، والسوق المحلي مرتبط بالسوق العالمي وهناك أمور دعت لارتفاع السيارات عالميا".