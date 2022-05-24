كالوشا النصر على رادار أندية الممتاز

تتصارع أندية الدوري الممتاز على أحمد “كالوشا” نجم دفاع نادي النصر القاهري؛ بعدما قدم واحدا من أفضل مواسمه في دوري القسم الثاني هذا الموسم.

وتقدم عدد من أندية الدوري الممتاز بعروض لنادي النصر من أجل الحصول علي خدمات كالوشا وعلي رأسهم المصري البورسعيدي وحرس الحدود “ الصاعد حديثا للممتاز ” وفاركو وتعكف إدارة النادي علي دراسة العروض المقدمة للاعب للوقوف على العرض الأنسب للاعب والنادي.

أحمد خليل كالوشا صاحب الـ24 عام يأمل في اللعب بالدوري الممتاز بعد المستوي الجيد الذي ظهر عليه خلال الموسم الحالي والمواسم الماضية مع النصر منذ انضمامه لصفوف النادي القاهري في الدوري الممتاز موسم 2017/2018.

ولعب كالوشا مع النصر هذا الموسم 27 مباراة من 28 وغاب مباراة واحدة أمام المصرية للإتصالات للإيقاف.

واحرز كالوشا مع النصر 3 أهداف برغم اللعب في مركز قلب الدفاع كما صنع هدفين.