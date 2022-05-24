المدير التنفيذي للأهلي: طالبنا نصف سعة الاستاد لجماهيرنا في النهائي الإفريقي

قال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي ، أن لدينا ثقة في جماهير النادي الأهلي لدعم الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا وده اللي خلى مجلس الإدارة حريص على دعم رحلتي للجماهير .

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة صدى البلد، ان الجمهور خو دائما السند والدعم للنادي الأهلي وسوف نتحمل التكلف لكل فرد بدون حد أقصى اي كان العدد المسافر لمتابعة المباراة النهائية .

وتابع أن الأهلي ارسل خطاب للاتحاد الأفريقي لشراء نصف تذاكر المباراة للجماهير الأهلاوية ، ولم نتلق من الاتحاد الأفريقي اي ردود في هذا الشأن .