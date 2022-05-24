تفاصيل تحمل الأهلي 3 آلاف جنيه عن كل مشجع يحضر نهائي أبطال أفريقيا بالمغرب

قال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأهلي يعلن دعم رحلة اليوم الواحد لـ 3 آلاف جنيه لكل مشجع يحضر نهائي أبطال أفريقيا بالمغرب، بدون حد أقصى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأرقام التي حجزت للسفر مبشرة حتى الآن.

ولفت الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إلى أن هناك شركة مصرية قدمت تسهيلات لتقسيط المبلغ على 15 شهرًا دون فوائد.

وأشار إلى أن تكلفة الرحلة في اليوم الواحد 14 ألفا و950 جنيها والتي تشمل تذكرة الطيران ذهابا وإيابا والانتقالات إلى ملعب المباراة، معلنا أنه تم عقد اجتماع بين مجلس الإدارة ووزير الشباب والذي وافق على تحمل القلعة الحمراء لهذه التكلفة.

واستطرد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي الأهلي سيتحمل تكلفة نصف تذاكر المباراة التي يطرحها الاتحاد الأفريقي، والتي من المتوقع أن تصل إلى 25 ألف تذكرة.

وأكد أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يرسل خطابات رسمية أو تفاصيل عن برتوكول المباراة النهائية لأبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد، أو موعدها.