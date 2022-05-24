حادث مروع.. احتراق عبارة تقل 134 راكبا بالفلبين| صور

اشتعلت النيران في عبارة عالية السرعة تقل 134 راكبا في الفلبين ، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.





ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، تكشفت الحادثة المرعبة عندما وصل القارب إلى ميناء ريال في مقاطعة كويزون، على بعد حوالي 37 ميلاً من العاصمة مانيلا.

صور من الحادث

وقد وجهت نداء استغاثة في حوالي الساعة 6.30 صباحًا بعد مغادرة جزيرة بوليلو في الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم (الاثنين 23 مايو).

أجبر العشرات من الركاب وأفراد الطاقم على القفز إلى الماء بينما نجح آخرون لحسن الحظ في إنقاذهم بواسطة السفن في المنطقة ، وفقًا لمسؤولي خفر السواحل.

صور من الحادث

وقال بيان إن رجلين وخمس نساء لقوا حتفهم ذكرت شبكة سكاي نيوز أنه من المفهوم أن سبعة أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

صور من الحادث

وأصيب 23 راكبا بجروح واضطروا إلى نقلهم إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في غرفة المحركات بالعبّارة.