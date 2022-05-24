السفير المصري: جهزنا كافة الأمور المتعلقة بوصول بعثة الأهلي للمغرب.. فيديو

أكد ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، أن السفارة جهزت كافة الأمور المتعلقة بوصول بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى كازابلانكا، لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وتابع عثمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي سيصلان المغرب غدًا، للأطمئنا على الترتيبات، فيما ستصل البعث يوم 25 من الشهر الجاري، وتم تجهيز كل الأمور الخاصة بالإقامة وخطة التأمين خلال الفترة التي سيقضيها الأحمر بالمغرب.

وأكمل سفير مصر في المغرب، مازلنا ننسق مع السلطات المغربية كيفية تأمين الجماهير وخطة تواجدهم داخل المغرب لحضور المباراة، ولا أعلم عدد الجماهير التي ستصل إلى المغرب حتى الآن، أو التي ستحضر المباراة.

وأوضح عثمان،لم تخطرنا أي جهة حتى الآن بعدد الجماهير في مباراة الأهلي والوداد.. كل الأمور الخاصة بالجماهير المصرية ستكون تحت إشراف السفارة، لتفادي حدوث أي أزمات.

وواصل، هناك جالية مصرية موجودة في المغرب، قد تصل إلى 10 الالاف مواطن مصري، ومعظمهم يتمنى التواجد في هذه المباراة، وأناشدهم بحضور مباراة نهائي إفريقيا ودعمه في النهائي.

واتم سفير مصر في المغرب، الأهلي له سمعة مميزة وجماهيرية كبيرة في المغرب، ويحترمونه على المستوى الفني.