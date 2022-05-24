عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالقنابل والملابس السوداء.. فرنسيات يقتحمن مهرجان كان السينمائي |صور

مهرجان كان
مهرجان كان

أثار تعاطف الفرنسيين مع احتجاج امرأة عارية في مهرجان "كان" السينمائي من أجل إيقاف العنف ضد النساء في أوكرانيا، غضب النساء الفرنسيات مما دفعهن لتنظيم احتجاج واسع بالملابس السوداء وقنابل الدخان على سجادة المهرجان الحمراء.

أطلقت نساء مدينة "كان" الفرنسية قنابل الدخان على السجادة الحمراء للمهرجان بعد يومين فقط من قيام امرأة عارية بالتظاهر لوقف العنف ضد النساء في أوكرانيا.

قامت مجموعة من النساء الفرنسيات بالتظاهر مرتدين ملابس سوداء ورافعين قبضاتهن في الهواء، مع رفع لافتة احتجاجية ضخمة وإطلاق قنابل دخان سوداء.

وبحسب بحث أجرته صحيفة إنديا تايمز فإن الأسماء الموجودة على اللافتة تتوافق مع نساء قتلهن رجال في فرنسا في حالات عنف أسري.

امرأة عارية على سجادة كان
جدير بالذكر أن امرأة نظمت احتجاجًا فرديًا في مهرجان كان السينمائي الجمعة الماضية، حيث قامت بخلع ملابسها على السجادة الحمراء في لتكشف عن جسدها المرسوم بألوان العلم الأوكراني مكتوب عليه عبارة "أوقفوا اغتصابنا".

مما دفع نساء فرنسا للتوجه في اليوم التالي إلى مكان إقامة مهرجان كان السينمائي، وإطلاق الاحتجاج بقنابل الدخان السوداء من أجل إيقاف العنف ضد النساء في البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي» الشهر الماضي بأن المحققين تلقوا تقارير عن "مئات حالات الاغتصاب" في مناطق احتلتها القوات الروسية في السابق، بما في ذلك اعتداءات جنسية على أطفال صغار.

كانت الحرب بالفعل موضوعًا رئيسيًا في المهرجان، مع عرض خاص يوم الخميس لفيلم "ماريوبوليس 2" وهو فيلم وثائقي للمخرج الليتواني مانتاس كفيدارافيسيوس، الذي قُتل في أوكرانيا الشهر الماضي - حسبما ورد على أيدي القوات الروسية.

images (88)
images (88)
000_32AL8HX_628b4cd703ed7
000_32AL8HX_628b4cd703ed7
فرنسا مهرجان كان أوكرانيا فرنسيات القوات الروسية الفرنسية زيلينسكي مهرجان كان السينمائي فولوديمير زيلينسكي اعتداءات جنسية السجادة الحمراء مدينة كان الفرنسية العنف ضد النساء قنابل دخان سوداء كان الفرنسية أخبار الترفيه اخبار المنوعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

موضوعات متعلقة

بسبب الهرمونات.. أنثى الأخطبوط تعذب عائلتها وتأكل نفسها أثناء الحمل

الأغرب.. عرض منزل للبيع بمرحاض على السلالم في أمريكا.. والسعر ملايين

حل نهائي.. العثور على إنزيم يمكنه إذابة البلاستيك خلال 16 ساعة

لسبب مخيف.. قبيلة تحظر دخول الحمام على العروسين لـ3 أيام بعد الزواج

حالة صدمت الأطباء.. إزالة أكثر من 200 حصوة من كلى مريض

اكتشاف تاريخي.. ضرس طفل عمره 130 ألف سنة |شاهد

بثروة تخطت 16 مليارا .. أغنى زوجين في المملكة المتحدة

احذري.. تناول الشاي بلبن يسبب الإجهاض

ترشيحاتنا

تحتاج استئصال ورم سريع.. تدهور الحالة الصحية للفنانة البحرينية وفاء مكي

ماذا نقول في ذكر الله .. 4 كلمات تجتمع لك فيها الدنيا والآخرة

بالقنابل والملابس السوداء.. فرنسيات يقتحمن مهرجان كان السينمائي |صور

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

إصابة نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان بفيروس كورونا

أمير مرتضى: طارق حامد هو من طلب عدم المشاركة بمباراة أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تساقط شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر |صور

انطلاق أول رحلة طيران بطاقم كامل من النساء السعوديات |صور

البعض يذهب للمأذون دائما.. كيف تنقل فنانون من زواج لآخر في أيام؟

كريستين ستيوارت وأبطال Crimes of the Future على السجادة الحمراء لمهرجان كان

فيديو

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ