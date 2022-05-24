تعرف على شروط مسابقة الأقلام الجادة نسخة 2022

أعلن صالون التميز في بيان له عن انطلاقة جديدة لمسابقته للعام 2022.

وقالت منال الأخرس رئيس صالون التميز إن المسابقة هذا العام تحمل اسم “صاحبة الجلالة” لإصدار كتاب جماعي ضمن سلسلة التميز في القصة قصيرة و قصيدة شعر الفصحى وشعر العامية وفن المقال، على أن يتم اختيار نصوص متميزة لنشرها في كتاب جماعي لكل مجال ويتم عرضه في معرض القاهرة الدولي للكتاب للدورة المقبلة وكافة المعارض الدولية بالتعاون مع كبريات دور النشر والتوزيع.

ووجهت الأخرس الدعوة لكل مبدعي مصر والعالم العربي للمساهمة فى المسابقة دون تقيد بشرط السن، حيث يبدأ استقبال الأعمال من شهر يونيه المقبل ولمدة شهر لدى أمانة الجائزة من لجنة مستقلة للتقييم.

وضمن الشروط الاشتراك في مجال واحد فقط بنص واحد فقط، ولا تزيد القصة عن 500 كلمة فيما لا تزيد القصيدة عن عشرين بيتا ولا تقل عن عشرة أبيات.

أما المقال الأدبي والمقال الصحفي فلا يزيد عن 500 كلمة، على أن تستبعد الأعمال المشتقة من الغير نهائيا، ولا يكون قد تم نشر العمل من قبل ورقيا أو إلكترونيا أو فاز في أي مسابقة، مع مراعاة الشروط الفنية، ولن يلتفت لمن يخالف أيا منها.

كما يجب ألا يحتوى العمل على ازدراء الأديان أو معارضة نظام الحكم والدولة أو أية تلميحات سياسية أو دينية أو جنسية، وترسل الأعمال مكتوبة “وورد” شاملة كافة البيانات الشخصية للمشارك ودولته وسيرة ذاتية مختصرة تحت عنوان “كتاب التميز نسخة صاحبة الجلالة” على الإيميل التالي :

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